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Джош Чарльз
Джош Чарльз
Josh Charles
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Джош Чарльз
Josh Charles
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Дата рождения
15 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джош Чарльз
Родился 15 сентября, 1971 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Джош Чарльз
Репортерша
военный, комедия
2016, США
6.0
Люди и птицы
фэнтези, мелодрама, драма
2014, США
6.0
Жизнь за гранью
триллер, драма, ужасы
2009, США
6.0
Премия Дарвина
комедия, приключения, мелодрама
2006, США
6.0
Кровь за кровь
боевик, драма, криминал
2005, США
7.0
Норма Джин и Мэрилин
биография, драма
1996, США
6.0
Перекресток миров
комедия, боевик, фантастика
1996, США
5.0
Не говори маме, что няня умерла
комедия
1991, США
6.0
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Коррумпированные копы нагоняют страх на жителей Балтимора в трейлере мини-сериала «Мы владеем этим городом»
Премьера состоится 25 апреля.
Написать
12 апреля 2022 14:33
Джон Бернтал, Джэми Гектор и Джош Чарльз сыграют ведущие роли в мини-сериале от создателей «Прослушки»
В проекте, который выйдет на HBO, расскажут о коррумпированных полицейских.
Написать
20 мая 2021 14:10
Netflix закрыл sci-fi сериал «Вдали» после первого сезона
Причина – низкие рейтинги.
Написать
20 октября 2020 13:47
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