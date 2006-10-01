«Декстер» — многосерийная криминальная драма, производством которой занимался кабельный канал Showtime. Сюжет сериала основан на одноименном бестселлере. В центре сюжета — судебный медицинский эксперт Декстер Морган, который пытается подчинить внутреннюю тягу к убийствам. В детстве он стал участником жестокой трагедии, что серьезно сказалось на психике героя. Впоследствии его усыновил полицейский, сразу почувствовавший «темную сущность» внутри мальчика. Тогда он предложил Декстеру определенный алгоритм поведения, который должен помочь ему использовать свою жажду убийств против плохих парней.