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Постер к сериалу Декстер
Постер к сериалу Декстер
Постер к сериалу Декстер
Постер к сериалу Декстер
Постер к сериалу Декстер
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Декстер
Декстер (2006 - 2013) Dexter 18+
Год выпуска 2006
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 80 часов 0 минут
О чем сериал

«Декстер» — многосерийная криминальная драма, производством которой занимался кабельный канал Showtime. Сюжет сериала основан на одноименном бестселлере. В центре сюжета — судебный медицинский эксперт Декстер Морган, который пытается подчинить внутреннюю тягу к убийствам. В детстве он стал участником жестокой трагедии, что серьезно сказалось на психике героя. Впоследствии его усыновил полицейский, сразу почувствовавший «темную сущность» внутри мальчика. Тогда он предложил Декстеру определенный алгоритм поведения, который должен помочь ему использовать свою жажду убийств против плохих парней.

Декстер - тизер девятого сезона
Декстер
тизер девятого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Dexter Morgan
Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Джеймс Римар
Джеймс Римар Harry Morgan
Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Debra Morgan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Декстер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2013, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
«Декстер: Новая кровь» стал самым просматриваемым сериалом в истории Showtime
«Декстер: Новая кровь» стал самым просматриваемым сериалом в истории Showtime
Конец истории: состоялась премьера финальной серии «Декстера: Новая кровь»
Конец истории: состоялась премьера финальной серии «Декстера: Новая кровь»
Showtime представил два новых постера «Декстера: Свежая кровь»
Showtime представил два новых постера «Декстера: Свежая кровь»
Слушать саундтрек сериала Декстер
Кадры из сериала
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