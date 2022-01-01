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Крис Колфер
Крис Колфер
Chris Colfer
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Крис Колфер
Chris Colfer
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Дата рождения
27 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Крис Колфер
Родился 27 мая 1990 года. Фресно, Калифорния, США.
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Фильмография Крис Колфер
Удар молнии
драма, комедия
2012, США
6.0
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл
2011, США
5.0
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