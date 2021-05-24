Содержание:

Джонни Галэки - Фильмы

- Джонни Галэки - «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

- Джонни Галэки - «Ванильное небо»

- Джонни Галэки - «Теория большого взрыва»

Джонни Галэки - Личная жизнь



Джонни Галэки родился 30 апреля 1975 года в городе Бре в Бельгии в семье американского военнослужащего Ричарда Галэки, который был размещен там вместе с американскими войсками. Мать Галэки Мэри Лу была ипотечным консультантом, и кроме него, в семье было еще двое детей. Когда будущему актеру было три года, семья переехала в Оук-Парк, штат Иллинойс. Впервые он вышел на большую сцену в знаменитом театре Гудмана в Чикаго в восемь лет, а в одиннадцать уже был номинирован на свою первую театральную премию.



Джонни Галэки - Фильмы



Галэки впервые снялся в кино в картине «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона», когда ему было двенадцать. В 1989 получил небольшую роль в фильме «Рождественские каникулы», а потом появился в сериале «Внезапная ярость». Известность пришла к Галэки с ролью Дэвида в телешоу «Розанна», которую он исполнял до самого закрытия сериала и получил премию Young Artist Award. Благодаря дружбе с Дженнифер Лав Хьюитт Галэки получил небольшую роль в хитовом ужастике «Я знаю, чтобы сделали прошлым летом», после чего сыграл эпизодических персонажей в фильмах «Мистер Бин», «Противоположность секса», «Чужой билет», «Ванильное небо». В 2003 году он исполнил главную роль в комедийном триллере «Букмекеры» о студентах, которые разработали свою систему ставок и сумели заработать на этом много денег, после чего у них начались проблемы с мафией. Международная слава пришла к Галэки с сериалом «Теория большого взрыва» в 2007 году, съемки которого продолжаются по сей день. В 2008 году актеру снова досталась пара эпизодических ролей в фильмах «Хэнкок» и «Время».



Джонни Галэки - «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Культовый фильм ужасов 1997 года, снятый Джимом Гиллеспи по роману Лойс Данкан. Эта лента положила начало популярности молодежных слэшеров. По сюжету, четверо друзей - Джули (Дженнифер Лав Хьюитт), Хелен (Сара Мишель Геллар), Барри (Райан Филипп) и Рэй (Фредди Принц-младший) - возвращаясь с вечера на берегу моря, сбивают человека и выбрасывают его тело в море. Через год они начинают получать послания с надписью «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и понимают, что их тайна кому-то известна. Девушки начинают собственное расследование и подозревают бывшего одноклассника Макса (Джонни Галэки), но вскоре его убивают, и Джули с Хелен понимают, что они следующие. Из газеты они узнают, что человека, которого они сбили, зовут Дэвид Иган и разыскивают его сестру Мисси.



Джонни Галэки - «Ванильное небо»

Мелодраматический триллер Кэмерона Кроу 2001 года о богатом красавчике Дэвиде Эймсе (Том Круз), у которого было все для красивой жизни, но он в одночасье это теряет. Однажды на вечеринке он встречает очаровательную Софию (Пенелопа Крус), и его бывшая подруга Джулианна (Камерон Диаз) устраивает ему скандал и кончает жизнь самоубийством. От этого потрясения Дэвид садится в ее машину и попадает в аварию, после чего приходит в себя с изуродованным лицом.



Джонни Галэки - «Теория большого взрыва»



Ситком о четырех друзьях-ученых, которые работают в Калифорнийском технологическом институте: Леонарде (Джонни Галэки), Шелдоне (Джим Парсонс), Говарде (Саймон Хелберг) и Раджеше (Кунал Найар). Они успешны в своих областях науки, но абсолютно беспомощны в повседневной жизни, в том числе в общении с девушками. Их увлечения не заходят дальше комиксов про супергероев и фильмов Джорджа Лукаса. Однажды мир гиков переворачивается, когда в квартиру напротив Шелдона и Леонарда въезжает молодая и наивная блондинка Пенни (Кейли Куоко).



Джонни Галэки - Личная жизнь

Во время съемок в «Теории большого взрыва» Галэки встречался со своей партнершей по сериалу Кейли Куоко. Их роман продолжался около двух лет, после чего актеры остались хорошими друзьями. В 2012-2014 годах Галэки встречался с актрисой Келли Гарнер.