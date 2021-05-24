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Джонни Галэки

Johnny Galecki
Джонни Галэки
Джонни Галэки Johnny Galecki
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Дата рождения
30 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Кейли Куоко
Кейли Куоко
были в отношениях с 2007 по 2009 Джим Парсонс
Джим Парсонс
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
Биография Джонни Галэки

Содержание:
Джонни Галэки - Фильмы
  - Джонни Галэки - «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
  - Джонни Галэки - «Ванильное небо»
  - Джонни Галэки - «Теория большого взрыва»
Джонни Галэки - Личная жизнь
 

Джонни Галэки родился 30 апреля 1975 года в городе Бре в Бельгии в семье американского военнослужащего Ричарда Галэки, который был размещен там вместе с американскими войсками. Мать Галэки Мэри Лу была ипотечным консультантом, и кроме него, в семье было еще двое детей. Когда будущему актеру было три года, семья переехала в Оук-Парк, штат Иллинойс. Впервые он вышел на большую сцену в знаменитом театре Гудмана в Чикаго в восемь лет, а в одиннадцать уже был номинирован на свою первую театральную премию. 


Джонни Галэки - Фильмы
 

Галэки впервые снялся в кино в картине «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона», когда ему было двенадцать. В 1989 получил небольшую роль в фильме «Рождественские каникулы», а потом появился в сериале «Внезапная ярость». Известность пришла к Галэки с ролью Дэвида в телешоу «Розанна», которую он исполнял до самого закрытия сериала и получил премию Young Artist Award. Благодаря дружбе с Дженнифер Лав Хьюитт Галэки получил небольшую роль в хитовом ужастике «Я знаю, чтобы сделали прошлым летом», после чего сыграл эпизодических персонажей в фильмах «Мистер Бин», «Противоположность секса», «Чужой билет», «Ванильное небо». В 2003 году он исполнил главную роль в комедийном триллере «Букмекеры» о студентах, которые разработали свою систему ставок и сумели заработать на этом много денег, после чего у них начались проблемы с мафией. Международная слава пришла к Галэки с сериалом «Теория большого взрыва» в 2007 году, съемки которого продолжаются по сей день. В 2008 году актеру снова досталась пара эпизодических ролей в фильмах «Хэнкок» и «Время».


Джонни Галэки - «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Культовый фильм ужасов 1997 года, снятый Джимом Гиллеспи по роману Лойс Данкан. Эта лента положила начало популярности молодежных слэшеров. По сюжету, четверо друзей - Джули (Дженнифер Лав Хьюитт), Хелен (Сара Мишель Геллар), Барри (Райан Филипп) и Рэй (Фредди Принц-младший) - возвращаясь с вечера на берегу моря, сбивают человека и выбрасывают его тело в море. Через год они начинают получать послания с надписью «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и понимают, что их тайна кому-то известна. Девушки начинают собственное расследование и подозревают бывшего одноклассника Макса (Джонни Галэки), но вскоре его убивают, и Джули с Хелен понимают, что они следующие. Из газеты они узнают, что человека, которого они сбили, зовут Дэвид Иган и разыскивают его сестру Мисси.


Джонни Галэки - «Ванильное небо»

Мелодраматический триллер Кэмерона Кроу 2001 года о богатом красавчике Дэвиде Эймсе (Том Круз), у которого было все для красивой жизни, но он в одночасье это теряет. Однажды на вечеринке он встречает очаровательную Софию (Пенелопа Крус), и его бывшая подруга Джулианна (Камерон Диаз) устраивает ему скандал и кончает жизнь самоубийством. От этого потрясения Дэвид садится в ее машину и попадает в аварию, после чего приходит в себя с изуродованным лицом.


Джонни Галэки - «Теория большого взрыва»


Ситком о четырех друзьях-ученых, которые работают в Калифорнийском технологическом институте: Леонарде (Джонни Галэки), Шелдоне (Джим Парсонс), Говарде (Саймон Хелберг) и Раджеше (Кунал Найар). Они успешны в своих областях науки, но абсолютно беспомощны в повседневной жизни, в том числе в общении с девушками. Их увлечения не заходят дальше комиксов про супергероев и фильмов Джорджа Лукаса. Однажды мир гиков переворачивается, когда в квартиру напротив Шелдона и Леонарда въезжает молодая и наивная блондинка Пенни (Кейли Куоко).


Джонни Галэки - Личная жизнь

Во время съемок в «Теории большого взрыва» Галэки встречался со своей партнершей по сериалу Кейли Куоко. Их роман продолжался около двух лет, после чего актеры остались хорошими друзьями. В 2012-2014 годах Галэки встречался с актрисой Келли Гарнер.

Интересные факты о Джонни Галэки

Главные герои «Теории большого взрыва» названы в честь известного продюсера и актера Шелдона Леонарда, а их фамилии позаимствованы у знаменитых американских физиков Леона Нила Купера и Роберта Хофстэдера.

В каждой серии «Теории большого взрыва» у Говарда новая пряжка на ремне.

В 2006 году Галэки сыграл роль проститутки Алекса в бродвейском мюзикле «Маленькая собачка смеется», в рамках которой ему пришлось выходить на сцену полностью обнаженным.

Фильмография Джонни Галэки
Звонки
Звонки
ужасы, драма 2017, США
6.0
Мастер очистки
Мастер очистки
комедия, драма, фэнтези 2016, Канада / США
5.0
Клуб «CBGB»
Клуб «CBGB»
биография, мюзикл, драма 2012, США
7.0
Чужой билет
Чужой билет
мелодрама, драма 2000, США
5.0
Короли самоубийства
Короли самоубийства
комедия, детектив, триллер, криминал, драма 1997, США
7.0
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
комедия, приключения, семейный 1997, США / Великобритания
7.0
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
семейный, комедия 1989, США
7.0
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Связи
Кейли Куоко
Кейли Куоко Kaley Cuoco
были в отношениях с 2007 по 2009 Джим Парсонс
Джим Парсонс Jim Parsons
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
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