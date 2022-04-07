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Келли Макдоналд

Kelly Macdonald
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд Kelly Macdonald
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Дата рождения
23 февраля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Келли Макдоналд

Келли Макдоналд – британская актриса, родилась 23 февраля 1976 года в Глазго, Шотландия. Родители Келли развелись, когда она была еще совсем маленькой, после чего она стала жить с матерью и братом. Впервые Макдональд получила актерский опыт в школе, когда участвовала в спектаклях любительского театрального клуба.

Фильмы с Келли Макдоналд

В 17 лет Келли покинула свою семью и предприняла попытку поступить в институт, чтобы изучать актерское мастерство, однако провалилась на вступительных экзаменах из-за чрезмерной застенчивости. Когда девушка подрабатывала официанткой, она узнала о том, что проводится кастинг на роль в картине «На игле». Она успешно прошла отбор, получила роль Дианы, несовершеннолетней любовницы главного героя (его сыграл Юэн МакГрегор), дебютировав на большом экране в 1996 году. Так как в фильме «На игле» персонаж Келли является главной женской ролью, ей досталось много внимания со стороны критиков. Ее первая актерская работа была высоко оценена, а за роль Дианы девушка получила номинацию на премию BAFTA как лучшая актриса. В 2017 году Келли вернулась к своему персонажу в продолжении картины под названием «T2: Трейнспоттинг».

В 1998 году Макдоналд появилась во второстепенной роли в мелодраме «Кузина Бетта», где также снялись Джессика Лэнг, Хью Лори и Элизабет Шу. В том же году начинающая актриса сыграла придворную даму великой королевы-девственницы Елизаветы I в исторической драме «Елизавета» (1998). В 1999 году девушке досталась одна из главных ролей в американском фильме «Энтропия», и в тот же год она появилась в комедии «Роскошная жизнь».

Келли Макдоналд - «Госфорд парк»

Популярность актрисы резко пошла в гору после съемок в фильме «Госфорд парк» (2001), где ей досталась главная роль, а ее партнерами по съемочной площадке стали известные британские актеры Эмили Уотсон, Мэгги Смит, Кристин Скотт Томас, Хелен Миррен и Клайв Оуэн. Эта лента получила «Оскар» за лучший сценарий и была выдвинута еще в шести номинациях. Фильм также получил ряд других престижных кинонаград, включая «Золотой глобус», премии Гильдии киноактеров США и премии BAFTA.

После успеха картины «Госфорд парк» фильмография Макдоналд пополнилась картинами «Разрыв» (2003), «Волшебная страна» (2004), «Автостопом по галактике» (2005), и «Сальвадор» (2006) и сериалом «Шпионка» (2005).

Келли Макдоналд - «Старикам здесь не место»

В 2007 году Келли повезло принять участие в съемках еще в одном оскароносном фильме. Она исполнила одну из главных ролей в триллере Итона и Джоэла Коэнов «Старикам здесь не место» (2007). Партнерами актрисы по съемочной площадке стали голлвудские звезды Томми Ли Джонс, Вуди Харрельсон и Джош Бролин. Фильм был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм года.

В 2008 году Келли исполнила роль в фильме «Удушье», экранизации одноименного романа Чака Паланика. В 2010-2011 годах актриса работала над сериалом «Подпольная империя». В 2011 году она снялась в британской комедии «Ловушка для невесты», а также засветилась в небольшой роли в последней части серии фильмов о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Макдоналд можно также увидеть в сериале «Черное зеркало» и фильмах «Дитя во времени» (2017) и «Головоломка» (2017). В 2018 году с участием актрисы планируются к выходу комедия Итана Коэна «Приключения Шерлока Холмса».

Личная жизнь

В августе 2003 года Келли вышла замуж за музыканта Дуги Пэйна, а в марте 2008 года у супругов родился сын, Питер Пэйн. Спустя четыре дома у них родился второй сын, Теодор Уильям Пейн. О других отношениях актрисы информация в СМИ отсутствует.

Интересные факты о Келли Макдоналд

- Кинокарьера Келли Макдоналд началась с фильма «На игле», и спустя 10 лет она сыграла свою героиню в продолжении «T2: Трейнспоттинг».

- Келли озвучивала принцессу Мериду в мультфильме «Храбрая сердцем».

- За роль в фильме BBC «Девушка из кафе» актриса получила номинацию премию «Золотой глобус» и получила награду «Эмми» как лучшая актриса.

 

Фильмография Келли Макдоналд
Операция «Мясной фарш»
Операция «Мясной фарш»
драма, военный 2022, США / Великобритания
7.0
Холмс & Ватсон
Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.0
Пазл
Пазл
драма 2018, США
6.0
Прощай, Кристофер Робин
Прощай, Кристофер Робин
семейный, биография, исторический 2017, США
7.0
Дитя во времени
Дитя во времени
драма, фантастика 2017, США
6.0
Репортер на краю света
Репортер на краю света
драма 2016, США
6.0
Специальные корреспонденты
Специальные корреспонденты
комедия 2016, США
5.0
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
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Келли Макдоналд Келли Макдоналд Келли Макдоналд Келли Макдоналд
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7 апреля 2022 10:14
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6 октября 2021 09:58
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21 июля 2021 16:22
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