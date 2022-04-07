Келли Макдоналд – британская актриса, родилась 23 февраля 1976 года в Глазго, Шотландия. Родители Келли развелись, когда она была еще совсем маленькой, после чего она стала жить с матерью и братом. Впервые Макдональд получила актерский опыт в школе, когда участвовала в спектаклях любительского театрального клуба.

Фильмы с Келли Макдоналд

В 17 лет Келли покинула свою семью и предприняла попытку поступить в институт, чтобы изучать актерское мастерство, однако провалилась на вступительных экзаменах из-за чрезмерной застенчивости. Когда девушка подрабатывала официанткой, она узнала о том, что проводится кастинг на роль в картине «На игле». Она успешно прошла отбор, получила роль Дианы, несовершеннолетней любовницы главного героя (его сыграл Юэн МакГрегор), дебютировав на большом экране в 1996 году. Так как в фильме «На игле» персонаж Келли является главной женской ролью, ей досталось много внимания со стороны критиков. Ее первая актерская работа была высоко оценена, а за роль Дианы девушка получила номинацию на премию BAFTA как лучшая актриса. В 2017 году Келли вернулась к своему персонажу в продолжении картины под названием «T2: Трейнспоттинг».

В 1998 году Макдоналд появилась во второстепенной роли в мелодраме «Кузина Бетта», где также снялись Джессика Лэнг, Хью Лори и Элизабет Шу. В том же году начинающая актриса сыграла придворную даму великой королевы-девственницы Елизаветы I в исторической драме «Елизавета» (1998). В 1999 году девушке досталась одна из главных ролей в американском фильме «Энтропия», и в тот же год она появилась в комедии «Роскошная жизнь».

Келли Макдоналд - «Госфорд парк»

Популярность актрисы резко пошла в гору после съемок в фильме «Госфорд парк» (2001), где ей досталась главная роль, а ее партнерами по съемочной площадке стали известные британские актеры Эмили Уотсон, Мэгги Смит, Кристин Скотт Томас, Хелен Миррен и Клайв Оуэн. Эта лента получила «Оскар» за лучший сценарий и была выдвинута еще в шести номинациях. Фильм также получил ряд других престижных кинонаград, включая «Золотой глобус», премии Гильдии киноактеров США и премии BAFTA.

После успеха картины «Госфорд парк» фильмография Макдоналд пополнилась картинами «Разрыв» (2003), «Волшебная страна» (2004), «Автостопом по галактике» (2005), и «Сальвадор» (2006) и сериалом «Шпионка» (2005).

Келли Макдоналд - «Старикам здесь не место»

В 2007 году Келли повезло принять участие в съемках еще в одном оскароносном фильме. Она исполнила одну из главных ролей в триллере Итона и Джоэла Коэнов «Старикам здесь не место» (2007). Партнерами актрисы по съемочной площадке стали голлвудские звезды Томми Ли Джонс, Вуди Харрельсон и Джош Бролин. Фильм был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм года.

В 2008 году Келли исполнила роль в фильме «Удушье», экранизации одноименного романа Чака Паланика. В 2010-2011 годах актриса работала над сериалом «Подпольная империя». В 2011 году она снялась в британской комедии «Ловушка для невесты», а также засветилась в небольшой роли в последней части серии фильмов о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Макдоналд можно также увидеть в сериале «Черное зеркало» и фильмах «Дитя во времени» (2017) и «Головоломка» (2017). В 2018 году с участием актрисы планируются к выходу комедия Итана Коэна «Приключения Шерлока Холмса».

Личная жизнь

В августе 2003 года Келли вышла замуж за музыканта Дуги Пэйна, а в марте 2008 года у супругов родился сын, Питер Пэйн. Спустя четыре дома у них родился второй сын, Теодор Уильям Пейн. О других отношениях актрисы информация в СМИ отсутствует.