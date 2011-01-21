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Постер к сериалу Спартак: Боги арены
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8.7 Рейтинг IMDb: 8.5
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Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Спартак: Боги арены
Спартак: Боги арены (2011 - 2011) Spartacus: Gods of the Arena 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 6 часов 0 минут
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О чем сериал

Спартак: Боги арены – американский мини-сериал, являющийся приквелом сериала «Спартак». События «Богов арены» разворачиваются за несколько лет до появления в Капуе легендарного Спартака – будущего чемпиона и предводителя восстания рабов. Пока же на арене царствует гладиатор Ганник, принадлежащий дому Батиата. Глава семейства Тит Лентулий Батиат отправляется на Сицилию, предоставив своему сыну возможность взять бразды правления в свои руки и проявить себя. Гордый и амбициозный Квинт Батиат ищет дружбы с самыми влиятельными людьми Капуи и Рима, чтобы подняться в обществе и построить политическую карьеру. Своему мужу во всем помогает умная и расчётливая жена – Лукреция. Ради славы своего дома Батиат готов пойти на что угодно, он устраивает грандиозные празднества для потенциальных союзников и учиняет кровавые расправы над конкурентами и предателями. Также он неустанно находится в поиске талантливых бойцов – и скоро конкуренцию самым сильным гладиаторам лудуса готов составить вчерашний новичок Крикс. Батиату удается обеспечить своим бойцам место на арене в грядущих играх. Однако у него полно соперников, и главный из них, Туллий, во что бы то ни стало хочет отнять у Квинта его лучшего гладиатора – Ганника.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен С. ДеНайт
Стивен С. ДеНайт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Питер Менса Oenomaus
Люси Лоулесс
Люси Лоулесс Lucretia
Джон Ханна
Джон Ханна Quintus Lentulus Batiatus
Дастин Клер
Дастин Клер Gannicus
Лесли-Энн Брандт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Спартак: Боги арены - Сезон 1 Сезон 1
2011, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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