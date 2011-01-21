Спартак: Боги арены – американский мини-сериал, являющийся приквелом сериала «Спартак». События «Богов арены» разворачиваются за несколько лет до появления в Капуе легендарного Спартака – будущего чемпиона и предводителя восстания рабов. Пока же на арене царствует гладиатор Ганник, принадлежащий дому Батиата. Глава семейства Тит Лентулий Батиат отправляется на Сицилию, предоставив своему сыну возможность взять бразды правления в свои руки и проявить себя. Гордый и амбициозный Квинт Батиат ищет дружбы с самыми влиятельными людьми Капуи и Рима, чтобы подняться в обществе и построить политическую карьеру. Своему мужу во всем помогает умная и расчётливая жена – Лукреция. Ради славы своего дома Батиат готов пойти на что угодно, он устраивает грандиозные празднества для потенциальных союзников и учиняет кровавые расправы над конкурентами и предателями. Также он неустанно находится в поиске талантливых бойцов – и скоро конкуренцию самым сильным гладиаторам лудуса готов составить вчерашний новичок Крикс. Батиату удается обеспечить своим бойцам место на арене в грядущих играх. Однако у него полно соперников, и главный из них, Туллий, во что бы то ни стало хочет отнять у Квинта его лучшего гладиатора – Ганника.