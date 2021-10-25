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Джастин Тимберлейк

Justin Timberlake
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк Justin Timberlake
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Дата рождения
31 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Личные связи
Камерон Диаз
Камерон Диаз
были в отношениях с 2003 по 2007 Джессика Бил
Джессика Бил
в браке с 2012 г Бритни Спирс
Бритни Спирс
были в отношениях до 2002 г
Биография Джастина Тимберлейка

Джастин Тимберлейк родился 31 января 1981 года в Мемфисе (штат Теннеси, США) в семье Линн Харлесс и Рэнделла Тимберлейка, директора баптистского хора. У Джастина есть английские корни. Рос мальчик в маленьком округе вместе с двумя сводными братьями Джонатаном и Стивеном Робертом, младшая сестра Джастина, Лора, умерла вскоре после рождения. Мальчик с детства интересовался шоу-бизнесом. Будучи ребенком, он часто смотрел «Клуб Микки Мауса», а позднее стал его членом, наряду с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Райаном Гослингом. Кумиром Тимберлейка с детства был Майкл Джексон, и Джастин не раз говорил об этом, признаваясь, что часто вдохновляется этим великим человеком и в своем творчестве. Он также назвал своим кумиром Элтона Джона, а позднее даже сыграл молодого Элтона в клипе на песню «This Train Don’t Stop Here Anymore».

Джастин Тимберлейк в ’N Sync

В 1995 году, когда закончилось шоу «Клуб Микки Мауса», Джейси Шазе, с которым они вместе выступали, пригласил его поучаствовать в проекте под названием ’N Sync. Именно этот бойз-бенд и прославил Джстина Тимберлейка на весь мир. Группа быстро стала популярной и завоевала сердца юных девушек по всему миру. Первый же альбом ’N Sync в 1997 году стал многократно платиновым. Группа получала награды MTV одну за другой, а участники коллектива стали кумирами подростков.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс

В это время Джастин встречался с другой поп-иконой молодежи – Бритни Спирс. Их роман активно освещался в прессе, а парочку не раз называли «любимчиками публики».Но их отношения закончились в 2002 году, когда Тимберлейк ушел из группы и решил заняться сольным творчеством. Песня «Cry Me a River» стала настоящим хитом, а видеоклип на нее, где главная героиня таинственным образом похожа на Бритни, вызвал целый скандал. Тем не менее, Джастин сумел привлечь к себе внимание как к сольному исполнителю, а его дебютный альбом «Justified» получил две премии Грэмми.

В поддержку этого альбома он поехал в мировой тур вместе с Кристиной Агилерой, популярность которой на тот момент также была высокой. Интересный факт, что именно Тимберлейк записал песню для рекламы McDonald's «I'm Lovin' It», ставшей популярной по всему миру. Он записал несколько успешных музыкальных альбомов, поучаствовал в популярных телешоу, а затем решил попробовать себя в кинематографе, что у него также получилось отлично.

Роли Джастина Тимберлейка

Первым серьезным фильмом для Джастина Тимберлейка стал «Эдисон» в 2005 году, где он сыграл вместе с Морганом Фрименом и Кевином Спейси.  А уже в следующем году ему посчастливилось сыграть главную роль в картине «Альфа Дог», снятой по реальным событиям. Фильм заслужил хорошие отзывы критиков и понравился зрителям. Дальше Джастин снимался в достаточно незаметных ролях, пока в 2010 году не вышел фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть», где Тимберлейк сыграл Шона Паркера, основателя сервиса Napster и сооснователя Facebook. Фильм получил несколько «Оскаров» и с успехом показывался по всему миру. Тимберлейк также снялся в комедиях «Секс по дружбе» и «Очень плохая училка», которые собрали неплохую кассу. Примечательно, что во втором фильме его партнершей стала Камерон Диаз, с которой Джастин встречался с 2003 по 2007 годы. Паре пророчили свадьбу, однако в декабре 2006 они все-таки разошлись. Несмотря на это, у них сохранились теплые приятельские отношения.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Уже спустя месяц после разрыва с Диаз Тимберлейк начал отношения с актрисой Джессикой Бил. Через несколько лет они решили взять перерыв, но вновь сошлись, и Джастин сделал девушке предложение. Они поженились в Италии в октябре 2012 года, а в апреле 2015 у Джессики и Джастина родился сын Сайлас.

Награды и премии Джастина Тимберлейка

2013 год
- Премия Эмми    
Номинация: Лучший приглашенный актёр в комедийном сериале («Субботним вечером в прямом эфире»)

2011 год
- Премия Эмми     
Победитель: Лучший приглашенный актер в комедийном сериале («Субботним вечером в прямом эфире»)

- Премия Гильдии актеров, 2011 год     
Номинация: Лучший актерский состав («Социальная сеть»)

2009 год
- Премия Эмми     
Победитель: Лучший приглашенный актер в комедийном сериале («Субботним вечером в прямом эфире»)

2007 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Прорыв года («Альфа Дог»)

2004 год
– Премия «Грэмми»
Победитель: Лучший поп-вокал и лучший мужской поп-вокал

2003 год
– Премия MTV Europe Music Awards
Победитель: «Лучший альбом», «Лучший исполнитель» и «Лучший поп-исполнитель»

Интересные факты о Джастине Тимберлейке

- Любимая игра Джастина - баскетбол

- Сыграл молодого Элтона Джона в его клипе This Train Don’t Stop Here Anymore

- Записал песню для рекламы Макдоналдс

- Любимый цвет - голубой

- Стал первым мужчиной в жизни Бритни Спирс

- Любимый фильм - "Крик"

Фильмография Джастина Тимберлейка
Палмер
Палмер
драма 2021, США
6.0
Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.0
Колесо чудес
Колесо чудес
комедия 2017, США
6.0
Тролли
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.0
Va-банк
Va-банк
криминал, драма, триллер 2013, США
6.0
Внутри Льюина Дэвиса
Внутри Льюина Дэвиса
мюзикл, драма 2013, США / Франция
7.0
Крученый мяч
Крученый мяч
драма 2012, США
8.0
Медведь Йоги
Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.0
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Фотографии Джастина Тимберлейка Все фотографии
Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс
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25 октября 2021 18:22
Джастин Тимберлейк сыграет с Бенисио Дель Торо в детективном фильме Netflix «Рептилия» Команда готовится к старту съемочного периода.
Написать
27 августа 2021 14:33
Джастин Тимберлейк сыграет главную роль в многосерийной версии «Признаний опасного человека» Полнометражный фильм по этой истории вышел в 2002 году, став дебютом Джорджа Клуни в режиссуре.
Написать
12 апреля 2021 10:20
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Статьи о персоне
Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс: «То, что с ней происходит, неправильно» Певица впервые рассказала шокирующие подробности своей жизни.
Написать
24 июня 2021 12:15
Больше не скрывают: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк впервые показали младшего сына Малыш появился на свет летом прошлого года.
Написать
22 июня 2021 11:45
«С Джессикой стал другим человеком»: Джастин Тимберлейк показал самые счастливые моменты в браке Музыкант тепло поздравил свою возлюбленную с днем рождения.
Написать
4 марта 2021 10:25
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Связи
Камерон Диаз
Камерон Диаз Cameron Diaz
были в отношениях с 2003 по 2007 Джессика Бил
Джессика Бил Jessica Biel
в браке с 2012 г Бритни Спирс
Бритни Спирс Britney Spears
были в отношениях до 2002 г
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