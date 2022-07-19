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Мэтт Дэймон

Matt Damon
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон Matt Damon
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Дата рождения
8 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Актер
Личные связи
Джордж Клуни
Джордж Клуни
близкие друзья Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
были в отношениях с 1997 по 2000 Бен Аффлек
Бен Аффлек
близкий друг
Биография Мэтта Дэймона

Мэтт Дэймон родился 8 октября 1970 года в городе Кембридж (штат Массачусетс, США) в семье Кента Дэймона и Нэнси Карссон-Пейдж. Отец Мэтта работал налоговым инспектором, а мать – профессором колледжа. У Мэтта есть шотландские, английские и финские корни. Родители будущего актера развелись, когда Мэтту было три года, и его с братом Кайлом воспитывала одна мать.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Когда Дэймону было 8 лет, он познакомился со своим будущим другом и коллегой Беном Аффлеком. Тот жил в нескольких домах от Мэтта, и мальчики быстро подружились. В 16 лет Дэймон твердо решил, что хочет стать профессиональным актером, несмотря на недовольство родителей. Ему пришлось взять все свои сбережения (а в тот момент у него было лишь 200 долларов) и поехать в Нью-Йорк, чтобы попытать счастье. Тогда ему лишь удалось сняться в одном рекламном ролике.

Фильмы с Мэттом Дэймоном

В 1988 году Мэтт Дэймон поступил в Гарвард, где начал играть свои первые пьесы на сцене местного театра. Свою первую роль он сыграл в том же году – в комедии «Мистическая пицца». Ему удалось получить несколько небольших ролей в различных сериалах и малобюджетных картинах, пока в 1997 году не вышел фильм «Умница Уилл Хантинг», который изменил его жизнь и жизнь Бена Аффлека навсегда.

Аффлек и Дэймон написали сценарий к картине, которая собрала множество престижных кинонаград, в том числе и «Оскар» за лучший сценарий. Изначально киностудии отказывались брать фильм об одаренном уборщике в работу, так как друзья хотели сами сыграть в нем, но их имена были малоизвестны. В конечном итоге, им удалось найти компанию, согласившуюся на работу, и в главных ролях наряду с Мэттом и Беном появился Робин Уильямс, а снял картину знаменитый режиссер Гас Ван Сент. Успех фильма при небольшом бюджете моментально вознес Мэтта Дэймона на вершину голливудского Олимпа, подарив возможность сниматься в большем количестве фильмов. В следующие годы на экраны вышла «Догма», где Дэймон вновь снялся с Беном Аффлеком, «Спасти рядового Райана» и «Талантливый мистер Рипли». Последняя картина получила множество номинаций на премии MTV, Teen Choice и даже Золотой глобус за лучшую мужскую роль. Вместе с Дэймоном в картине сыграли Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу, и ради этой роли Мэтту пришлось похудеть на 13 килограмм.

Мэтт Дэймон - Джейсон Борн

Большинство ролей Мэтта Дэймона состоялось в крупных голливудских картинах. Одной из громких премьер стал фильм «Идентификация Борна» в 2002 году, где Дэймон сыграл главную роль. Успех боевика, снятого по роману Роберта Ладлема, позволил студии дать зеленый свет  на еще несколько фильмов про агента ЦРУ. Дэймон в каждом из них вернулся к своей роли Джейсона Борна. Большой успех также ждал фильм «Одинадцаь друзей Оушена», который также получил продолжение. В картине вместе с Мэттом Дэймоном снялись самые крупные звезды Голливуда: Брэд Питт, Джордж Клуни, Энди Гарсия и Джулия Робертс. За роль в телефильме Стивена Содерберга «За канделябрами» Дэймон вновь был номинирован на престижные премии, на этот раз в их числе оказалась и премия «Эмми». Всего у Мэтта около 45 номинаций и 19 кинонаград. У актера есть «Оскар» за лучший сценарий и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Марсианин».

Личная жизнь Мэтта Дэймона

В личной жизни Мэтта Дэймона долгое время все спокойно. Актер женат на бывшей барменше Лусиане Босан Барросо, родом из Аргентины. Пара познакомилась в 2003 году в Майами, а в 2005 году состоялась официальная церемония бракосочетания. У них есть трое дочерей (Изабелла, Джиа и Стелла), а также дочь Лусианы от первого брака – Алексия.

Награды и премии Мэтта Дэймона

2016 год
- Премия Оскар     
Номинация: Лучшая мужская роль («Марсианин»)

- Премия Золотой глобус    
Победитель: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Марсианин»)

- Премия канала «MTV»     
Номинация: Лучшая мужская роль («Марсианин»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Марсианин»)

2014 год
- Премия Золотой глобус    
Номинация: Лучший актёр мини-сериала или фильма на ТВ («За канделябрами»)

- Премия Британской академии    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («За канделябрами»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале («За канделябрами»)

2013 год
- Премия Эмми    
Номинация: Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме («За канделябрами»)

2011 год
- Премия Эмми    
Номинация: Лучший приглашенный актер в комедийном сериале («Студия 30»)

2010 год
- Премия Оскар    
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Непокоренный»)

- Премия Золотой глобус     
Номинации: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Информатор!») и Лучшая мужская роль второго плана («Непокоренный»)

- Премия Гильдии актеров     
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Непокоренный»)

2008 год
- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшая мужская роль («Ультиматум Борна») и Лучшая драка («Ультиматум Борна»)

2007 год
- Премия Гильдии актеров     
Номинация: Лучший актерский состав («Отступники»)

2005 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучшая мужская роль («Превосходство Борна»)

- Премия Сатурн    
Номинация: Лучший актер («Превосходство Борна»)

2002 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучшая экранная команда («Одиннадцать друзей Оушена»)

2000 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Талантливый мистер Рипли»)

- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучший злодей («Талантливый мистер Рипли») и Лучшее музыкальное выступление («Талантливый мистер Рипли»)

1999 год
- Премия Гильдии актеров     
Номинация: Лучший актерский состав («Спасти рядового Райана»)

1998 год
- Премия Оскар    
Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)
Номинация: Лучшая мужская роль («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия Золотой глобус    
Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)
Номинации: Лучшая мужская роль (драма) («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия канала «MTV»     
Номинации: Лучшая мужская роль («Умница Уилл Хантинг»), Лучший экранный дуэт («Умница Уилл Хантинг») и Лучший поцелуй («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия Берлинского кинофестиваля    
Победитель: Серебряный Медведь за выдающиеся персональные достижения («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинации: Лучший актерский состав («Умница Уилл Хантинг») и Лучшая мужская роль («Умница Уилл Хантинг»)

Интересные факты о Мэтте Дэймоне

- Его лучший друг - Бен Аффлек

- Дэймон смог бросить курить после визита к гипнотизеру

- Рост - 178 см

- Набрал 15 кг для роли в фильме «Информатор»

- Для роли в фильме «Талантливый мистер Рипли» научился играть на фортепиано

Фильмография Мэтта Дэймона
Оппенгеймер
Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
0.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
8.0
Без резких движений
Без резких движений
криминал, драма, триллер 2021, США
6.0
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Тихий омут
Тихий омут
драма, триллер 2021, США
6.0
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Бостон
Бостон
документальный 2017, США
7.0
Короче
Короче
комедия, драма 2017, США
5.0
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22 октября 2018 00:10
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Джордж Клуни
Джордж Клуни George Clooney
близкие друзья Вайнона Райдер
Вайнона Райдер Winona Ryder
были в отношениях с 1997 по 2000 Бен Аффлек
Бен Аффлек Ben Affleck
близкий друг
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