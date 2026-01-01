Мэтт Дэймон родился 8 октября 1970 года в городе Кембридж (штат Массачусетс, США) в семье Кента Дэймона и Нэнси Карссон-Пейдж. Отец Мэтта работал налоговым инспектором, а мать – профессором колледжа. У Мэтта есть шотландские, английские и финские корни. Родители будущего актера развелись, когда Мэтту было три года, и его с братом Кайлом воспитывала одна мать.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Когда Дэймону было 8 лет, он познакомился со своим будущим другом и коллегой Беном Аффлеком. Тот жил в нескольких домах от Мэтта, и мальчики быстро подружились. В 16 лет Дэймон твердо решил, что хочет стать профессиональным актером, несмотря на недовольство родителей. Ему пришлось взять все свои сбережения (а в тот момент у него было лишь 200 долларов) и поехать в Нью-Йорк, чтобы попытать счастье. Тогда ему лишь удалось сняться в одном рекламном ролике.

Фильмы с Мэттом Дэймоном

В 1988 году Мэтт Дэймон поступил в Гарвард, где начал играть свои первые пьесы на сцене местного театра. Свою первую роль он сыграл в том же году – в комедии «Мистическая пицца». Ему удалось получить несколько небольших ролей в различных сериалах и малобюджетных картинах, пока в 1997 году не вышел фильм «Умница Уилл Хантинг», который изменил его жизнь и жизнь Бена Аффлека навсегда.

Аффлек и Дэймон написали сценарий к картине, которая собрала множество престижных кинонаград, в том числе и «Оскар» за лучший сценарий. Изначально киностудии отказывались брать фильм об одаренном уборщике в работу, так как друзья хотели сами сыграть в нем, но их имена были малоизвестны. В конечном итоге, им удалось найти компанию, согласившуюся на работу, и в главных ролях наряду с Мэттом и Беном появился Робин Уильямс, а снял картину знаменитый режиссер Гас Ван Сент. Успех фильма при небольшом бюджете моментально вознес Мэтта Дэймона на вершину голливудского Олимпа, подарив возможность сниматься в большем количестве фильмов. В следующие годы на экраны вышла «Догма», где Дэймон вновь снялся с Беном Аффлеком, «Спасти рядового Райана» и «Талантливый мистер Рипли». Последняя картина получила множество номинаций на премии MTV, Teen Choice и даже Золотой глобус за лучшую мужскую роль. Вместе с Дэймоном в картине сыграли Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу, и ради этой роли Мэтту пришлось похудеть на 13 килограмм.

Мэтт Дэймон - Джейсон Борн

Большинство ролей Мэтта Дэймона состоялось в крупных голливудских картинах. Одной из громких премьер стал фильм «Идентификация Борна» в 2002 году, где Дэймон сыграл главную роль. Успех боевика, снятого по роману Роберта Ладлема, позволил студии дать зеленый свет на еще несколько фильмов про агента ЦРУ. Дэймон в каждом из них вернулся к своей роли Джейсона Борна. Большой успех также ждал фильм «Одинадцаь друзей Оушена», который также получил продолжение. В картине вместе с Мэттом Дэймоном снялись самые крупные звезды Голливуда: Брэд Питт, Джордж Клуни, Энди Гарсия и Джулия Робертс. За роль в телефильме Стивена Содерберга «За канделябрами» Дэймон вновь был номинирован на престижные премии, на этот раз в их числе оказалась и премия «Эмми». Всего у Мэтта около 45 номинаций и 19 кинонаград. У актера есть «Оскар» за лучший сценарий и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Марсианин».

Личная жизнь Мэтта Дэймона

В личной жизни Мэтта Дэймона долгое время все спокойно. Актер женат на бывшей барменше Лусиане Босан Барросо, родом из Аргентины. Пара познакомилась в 2003 году в Майами, а в 2005 году состоялась официальная церемония бракосочетания. У них есть трое дочерей (Изабелла, Джиа и Стелла), а также дочь Лусианы от первого брака – Алексия.

Награды и премии Мэтта Дэймона

2016 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая мужская роль («Марсианин»)

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Марсианин»)

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая мужская роль («Марсианин»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая мужская роль («Марсианин»)

2014 год

- Премия Золотой глобус

Номинация: Лучший актёр мини-сериала или фильма на ТВ («За канделябрами»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («За канделябрами»)

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучшая мужская роль в телефильме или минисериале («За канделябрами»)

2013 год

- Премия Эмми

Номинация: Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме («За канделябрами»)

2011 год

- Премия Эмми

Номинация: Лучший приглашенный актер в комедийном сериале («Студия 30»)

2010 год

- Премия Оскар

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Непокоренный»)

- Премия Золотой глобус

Номинации: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Информатор!») и Лучшая мужская роль второго плана («Непокоренный»)

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Непокоренный»)

2008 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая мужская роль («Ультиматум Борна») и Лучшая драка («Ультиматум Борна»)

2007 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав («Отступники»)

2005 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая мужская роль («Превосходство Борна»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер («Превосходство Борна»)

2002 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая экранная команда («Одиннадцать друзей Оушена»)

2000 год

- Премия Золотой глобус

Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Талантливый мистер Рипли»)

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучший злодей («Талантливый мистер Рипли») и Лучшее музыкальное выступление («Талантливый мистер Рипли»)

1999 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав («Спасти рядового Райана»)

1998 год

- Премия Оскар

Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)

Номинация: Лучшая мужская роль («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)

Номинации: Лучшая мужская роль (драма) («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая мужская роль («Умница Уилл Хантинг»), Лучший экранный дуэт («Умница Уилл Хантинг») и Лучший поцелуй («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия Берлинского кинофестиваля

Победитель: Серебряный Медведь за выдающиеся персональные достижения («Умница Уилл Хантинг»)

- Премия Гильдии актеров

Номинации: Лучший актерский состав («Умница Уилл Хантинг») и Лучшая мужская роль («Умница Уилл Хантинг»)