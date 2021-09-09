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Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
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Айлин Эткинс
Eileen Atkins
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Дата рождения
16 июня 1934
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
169 см
Биография Айлин Эткинс
Родилась 16 июня, 1934 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Айлин Эткинс
Магия лунного света
комедия, драма
2014, США
6.0
Французская сюита
драма, мелодрама, военный
2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
Прекрасные создания
мистика, драма
2013, США
7.0
Робин Гуд
боевик, драма
2010, США
7.0
Дикая штучка
комедия, боевик, драма
2010, Франция / Великобритания
7.0
Последний шанс Харви
мелодрама, драма
2008, США
6.0
Вечер
драма
2007, США
8.0
Спроси у пыли
мелодрама, драма
2006, США
7.0
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Дастин Хоффман, Дерек Джекоби, Айлин Аткинс и Сэм Нил сыграют в комедии о поездке Бернарда Шоу в Голливуд
Сценарий написал семикратный лауреат премии «Эмми» Марк Солтцмэн, ответственный за «Улицу Сезам».
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9 сентября 2021 13:35
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