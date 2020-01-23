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Бетти Уайт
Бетти Уайт
Betty White
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Бетти Уайт
Betty White
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Дата рождения
17 января 1922
Возраст
100 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бетти Уайт
Родилась 17 января, 1922 года. Ок-Парк, Иллинойс, США.
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Фильмография Бетти Уайт
Лоракс
анимация, фэнтези, семейный
2012, США
7.0
Настоящее волшебство
комедия, мелодрама
2005, США
4.0
Дом вверх дном
комедия
2003, США
6.0
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Видео: Райан Рейнольдс и Сандра Буллок поют Happy Birthday для своей коллеги Бетти Уайт
О таком поздравлении можно только мечтать.
Написать
23 января 2020 12:00
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