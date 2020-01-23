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Бетти Уайт

Betty White
Бетти Уайт
Бетти Уайт Betty White
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Дата рождения
17 января 1922
Возраст
100 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бетти Уайт

Родилась 17 января, 1922 года. Ок-Парк, Иллинойс, США.

Фильмография Бетти Уайт
Лоракс
Лоракс
анимация, фэнтези, семейный 2012, США
7.0
Настоящее волшебство
Настоящее волшебство
комедия, мелодрама 2005, США
4.0
Дом вверх дном
Дом вверх дном
комедия 2003, США
6.0
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Видео: Райан Рейнольдс и Сандра Буллок поют Happy Birthday для своей коллеги Бетти Уайт О таком поздравлении можно только мечтать. 
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23 января 2020 12:00
Календарь «Киноафиши» 5-11 июня: «Секс в большом городе», первый в мире видеомагнитофон, Джонни Депп и другие интересные даты Первая неделя июня изобилует интересными событиями и датами: на этой неделе мы отдаем дань памяти Саруману, поздравляем с днем рождения «доктора Хауса» Хью Лори, «Джека
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5 июня 2017 09:24
Бетти Уайт вернется в финальном сезоне сериала "Кости" Легендарная актриса Бетти Уайт составит компанию касту «Костей» (Bones): продюсеры сериала объявили, что Бетти вернется в двенадцатом, финальном сезоне и исполнит уже знакомую поклонникам
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2 ноября 2016 13:27
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