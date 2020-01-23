Календарь «Киноафиши» 5-11 июня: «Секс в большом городе», первый в мире видеомагнитофон, Джонни Депп и другие интересные даты

Первая неделя июня изобилует интересными событиями и датами: на этой неделе мы отдаем дань памяти Саруману, поздравляем с днем рождения «доктора Хауса» Хью Лори, «Джека