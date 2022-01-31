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Дайан Лэйн

Diane Lane
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн Diane Lane
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Дата рождения
22 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Личные связи
Джош Бролин
Джош Бролин
состояли в браке Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
состояли в браке
Биография Дайан Лэйн

Содержание:

Дайан Лэйн в молодости
Дайан Лэйн — Фильмы
Ричард Гир и Дайан Лэйн
Дайан Лэйн — Личная жизнь

Американская актриса Дайан Лэйн родилась 22 января 1965 года в Нью-Йорке. Ее отец — Бартон Юджин Лэйн — был преподавателем актерского мастерства, а мать — Коллин Ли Фэррингтон — работала моделью и пела в ночных клубах. Именно такая родословная зародила в девочке интерес к актерству. Уже с шести лет Дайан играла на сцене, а в тринадцать случилась ее первая роль в кино.

Дайан Лэйн в молодости

Дайан Лэйн в молодости была очень активной и всегда знала, что станет актрисой. После участия в фильме «Маленький роман», где она сыграла с Лоуренсом Оливье, в ее фильмографии последовало несколько ролей на кино и телевидении, которые были не самыми удачными. Однако все изменилось в 1980-е годы, когда сам Фрэнсис Форд Коппола предложил Лэйн сыграть в его лентах «Бойцовая рыбка» и «Изгои».

Дайан Лэйн — Фильмы

В карьере Дайан Лэйн был не самый удачный период. После успешного сотрудничества с Копполой она сыграла в нескольких голливудских проектах, которые ждал провал. Из-за этого в течение трех лет, с 1984 по 1987 годы, она совсем не снималась в кино.

Тем не менее съемки всегда влекли Дайан Лэйн, и поэтому она вернулась на большой экран. Важным фильмом стал «Чаплин» с Робертом Дауни младшим. В то время Дайан продолжала сниматься в небольших ролях, среди которых фильмы «Заходящее солнце», «Бабье лето», «Ход королевой» и другие.

В 1995 году она приняла участие в проекте «Судья Дредд» с Сильвестром Сталлоне, после чего сыграла в ленте «Джек» с Робином Уильямсом. В 1997 году на экраны вышел фильм «Убийство в Белом доме», где Дайан Лэйн снялась вместе с Уэсли Снайпсом. Затем, уже в 2000-ом, она сыграла с Джорджем Клуни и Марком Уолбергом в картине «Идеальный шторм».

После успеха ленты «Неверная» Дайан Лэйн сыграла в другом известном фильме — «Под солнцем Тосканы». В 2006 году актриса появилась на экране в главной роли «Смерть Супермена» с Эдрианом Броуди, рассказывающей о расследовании загадочной смерти актера Джорджа Ривза, игравшего в сериале о великом супергерое.

Это не последнее участие Дайан Лэйн в истории о Супермене. В 2013 году в прокат выходит «Человек из стали» Зака Снайдера, где она сыграла Марту — мать Кларка Кента на Земле. Также она вернулась к этой роли в сиквелах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

В 2016 году Дайан Лэйн сыграла ведущую роль в ленте Элинор Копполы — супруги Фрэнсиса Форда — «Париж подождет». Картина рассказывает о дорожном путешествии из Канн в Париж, которое меняет жизнь двух уставших от всего людей.

Дайан Лэйн также можно увидеть в фильмах «Талли», «Трамбо» и в сериале «Карточный домик».

Ричард Гир и Дайан Лэйн

Одним из главных достижений в карьере Дайан Лэйн стал фильм «Неверная», в котором она сыграла вместе с Ричардом Гиром. Фильм рассказывает историю о том, как жена изменяет своему мужу, что разрушает привычное рутинное существование семьи. Именно за эту роль актриса удостоилась номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Дайан Лэйн — Личная жизнь

С 1988 по 1994 год Дайан Лэйн состояла в брачных отношениях с актером Кристофером Ламбертом, от которого у нее есть дочь. Затем в течение девяти лет она была замужем за актером Джошом Бролином, однако в 2013-ом пара развелась.

Интересные факты о Дайан Лэйн
  • Помимо ролей в игровом кино Дайан Лэйн также озвучила маму в популярном мультфильме «Голволомка».
  • Дайан Лэйн сыграла в двух фильмах, в назывании которых упоминается Белый дом: «Убийство в Белом доме» и «Уотергейт. Крушение Белого дома». Картины вышли с разрывом ровно в 20 лет.
  • Дайан Лэйн также снялась в двух фильмах, в названии которых упоминается Супермен: «Смерть Супермена» и «Бэтмен против Супермэна: На заре справедливости».
Фильмография Дайан Лэйн
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Кровные узы
Кровные узы
триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Море соблазна
Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.0
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Уотергейт. Крушение Белого дома
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография 2017, США
6.0
Париж подождет
Париж подождет
мелодрама, драма, комедия 2017, США
0.0
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Трамбо
Трамбо
драма, биография 2015, США
7.0
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Джош Бролин
Джош Бролин Josh Brolin
состояли в браке Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт Christopher Lambert
состояли в браке
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