Содержание:

Дайан Лэйн в молодости

Дайан Лэйн — Фильмы

Ричард Гир и Дайан Лэйн

Дайан Лэйн — Личная жизнь

Американская актриса Дайан Лэйн родилась 22 января 1965 года в Нью-Йорке. Ее отец — Бартон Юджин Лэйн — был преподавателем актерского мастерства, а мать — Коллин Ли Фэррингтон — работала моделью и пела в ночных клубах. Именно такая родословная зародила в девочке интерес к актерству. Уже с шести лет Дайан играла на сцене, а в тринадцать случилась ее первая роль в кино.

Дайан Лэйн в молодости

Дайан Лэйн в молодости была очень активной и всегда знала, что станет актрисой. После участия в фильме «Маленький роман», где она сыграла с Лоуренсом Оливье, в ее фильмографии последовало несколько ролей на кино и телевидении, которые были не самыми удачными. Однако все изменилось в 1980-е годы, когда сам Фрэнсис Форд Коппола предложил Лэйн сыграть в его лентах «Бойцовая рыбка» и «Изгои».

Дайан Лэйн — Фильмы

В карьере Дайан Лэйн был не самый удачный период. После успешного сотрудничества с Копполой она сыграла в нескольких голливудских проектах, которые ждал провал. Из-за этого в течение трех лет, с 1984 по 1987 годы, она совсем не снималась в кино.

Тем не менее съемки всегда влекли Дайан Лэйн, и поэтому она вернулась на большой экран. Важным фильмом стал «Чаплин» с Робертом Дауни младшим. В то время Дайан продолжала сниматься в небольших ролях, среди которых фильмы «Заходящее солнце», «Бабье лето», «Ход королевой» и другие.

В 1995 году она приняла участие в проекте «Судья Дредд» с Сильвестром Сталлоне, после чего сыграла в ленте «Джек» с Робином Уильямсом. В 1997 году на экраны вышел фильм «Убийство в Белом доме», где Дайан Лэйн снялась вместе с Уэсли Снайпсом. Затем, уже в 2000-ом, она сыграла с Джорджем Клуни и Марком Уолбергом в картине «Идеальный шторм».

После успеха ленты «Неверная» Дайан Лэйн сыграла в другом известном фильме — «Под солнцем Тосканы». В 2006 году актриса появилась на экране в главной роли «Смерть Супермена» с Эдрианом Броуди, рассказывающей о расследовании загадочной смерти актера Джорджа Ривза, игравшего в сериале о великом супергерое.

Это не последнее участие Дайан Лэйн в истории о Супермене. В 2013 году в прокат выходит «Человек из стали» Зака Снайдера, где она сыграла Марту — мать Кларка Кента на Земле. Также она вернулась к этой роли в сиквелах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

В 2016 году Дайан Лэйн сыграла ведущую роль в ленте Элинор Копполы — супруги Фрэнсиса Форда — «Париж подождет». Картина рассказывает о дорожном путешествии из Канн в Париж, которое меняет жизнь двух уставших от всего людей.

Дайан Лэйн также можно увидеть в фильмах «Талли», «Трамбо» и в сериале «Карточный домик».

Ричард Гир и Дайан Лэйн

Одним из главных достижений в карьере Дайан Лэйн стал фильм «Неверная», в котором она сыграла вместе с Ричардом Гиром. Фильм рассказывает историю о том, как жена изменяет своему мужу, что разрушает привычное рутинное существование семьи. Именно за эту роль актриса удостоилась номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Дайан Лэйн — Личная жизнь

С 1988 по 1994 год Дайан Лэйн состояла в брачных отношениях с актером Кристофером Ламбертом, от которого у нее есть дочь. Затем в течение девяти лет она была замужем за актером Джошом Бролином, однако в 2013-ом пара развелась.