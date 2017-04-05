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Кристин Ченоуэт

Kristin Chenoweth
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт Kristin Chenoweth
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Дата рождения
24 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Брокен-Эрроу, Оклахома, США
Рост
150 см
Биография Кристин Ченоуэт

Родилась 24 июля 1968 года. Брокен-Эрроу, Оклахома, США.

Фильмография Кристин Ченоуэт
Национальные чемпионы
Национальные чемпионы
драма 2021, США
4.0
Пара на праздники
Пара на праздники
комедия 2020, США
6.0
Путеводная звезда
Путеводная звезда
анимация 2017, США
6.0
My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.0
Насильно мил не будешь
Насильно мил не будешь
2016, США
5.0
Поклонник
Поклонник
триллер 2015, США
4.0
Странные чары
Странные чары
анимация, мюзикл 2015, США
6.0
Неслабый пол
Неслабый пол
комедия 2014, США
4.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Американские боги» продлили на второй сезон еще до премьеры первого Канал Starz пошел на практически беспрецедентный шаг и еще до официальной премьеры первого сезона сериала «Американские боги», снятого по одноименному роману писателя Нила Геймана,
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5 апреля 2017 15:10
Кристин Ченоуэт присоединилась к касту сериала «Американские боги» Новый телевизионный проект «Американские боги» постепенно становится все более амбициозным с точки зрения задействованных звезд. В ходе прошедшего на этих выходных в Сан-Диего фестиваля
Написать
27 июля 2016 10:07
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