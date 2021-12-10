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Мэри МакДоннелл

Mary McDonnell
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл Mary McDonnell
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Дата рождения
28 апреля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Уилкс-Барре, Пенсильвания, США
Рост
168 см
Биография Мэри МакДоннелл

Фильмография Мэри МакДоннелл
Звездный крейсер Галактика: Лезвие
Звездный крейсер Галактика: Лезвие
боевик, драма, фантастика 2007, США
7.0
Донни Дарко
Донни Дарко
фантастика, фэнтези, драма 2001, США
7.0
День независимости
День независимости
боевик, фантастика 1996, США
7.0
Рыба страсти
Рыба страсти
драма 1992, США
7.0
Танцующий с волками
Танцующий с волками
вестерн, драма, приключения 1990, США
7.0
Уорсоу по прозвищу Тигр
Уорсоу по прозвищу Тигр
драма 1988, США
4.0
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