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Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
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Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
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Дата рождения
28 апреля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Уилкс-Барре, Пенсильвания, США
Рост
168 см
Биография Мэри МакДоннелл
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Фильмография Мэри МакДоннелл
Звездный крейсер Галактика: Лезвие
боевик, драма, фантастика
2007, США
7.0
Донни Дарко
фантастика, фэнтези, драма
2001, США
7.0
День независимости
боевик, фантастика
1996, США
7.0
Рыба страсти
драма
1992, США
7.0
Танцующий с волками
вестерн, драма, приключения
1990, США
7.0
Уорсоу по прозвищу Тигр
драма
1988, США
4.0
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