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Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Постер сериала Губка Боб Квадратные Штаны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
11 постеров
Киноафиша Сериалы Губка Боб Квадратные Штаны

Губка Боб Квадратные Штаны (1999 - …)

SpongeBob SquarePants 18+
Год выпуска 1999
Страна США/Япония/Канада/Австралия
Всего сезонов 15 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 216 часов 42 минуты

О чем сериал

Невероятные приключения Губки Боба и компании происходят на дне Тихого океана, преимущественно в небольшом вымышленном городке под названием Бикини-Боттом, где есть все, что нужно для полноценной современной жизни. А главное, здесь есть закусочная «Красти Крабс», в которой не покладая рук трудится главная звезда мультсериала. Вместе с Губкой Бобом в Бикини-Боттом проживает осьминог Сквидвард Тентиклс, педант и просто зануда; не самая сообразительная морская звезда Патрик, влюбленный в деньги мистер Юджин Крабс, неутомимый злодей Шелдон Планктон и еще целое море всякой антропоморфной живности. Каждый новый день приносит им новые заботы, сюрпризы и поводы для веселья.

В ролях
В ролях
Том Кенни
Том Кенни
Роджер Бампасс
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Билл Фагербакки
Джилл Тэлли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
8.2 IMDb
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Сезоны
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 41 эпизод
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2000, 36 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2002, 37 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 33 эпизода
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2007, 39 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2008, 34 эпизода
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2009, 35 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2010, 26 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2011, 42 эпизода
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2012, 71 эпизод
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2017, 55 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2019, 34 эпизода
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2020, 61 эпизод
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2023, 20 эпизодов
 
Губка Боб Квадратные Штаны - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2024, 27 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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