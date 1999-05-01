Невероятные приключения Губки Боба и компании происходят на дне Тихого океана, преимущественно в небольшом вымышленном городке под названием Бикини-Боттом, где есть все, что нужно для полноценной современной жизни. А главное, здесь есть закусочная «Красти Крабс», в которой не покладая рук трудится главная звезда мультсериала. Вместе с Губкой Бобом в Бикини-Боттом проживает осьминог Сквидвард Тентиклс, педант и просто зануда; не самая сообразительная морская звезда Патрик, влюбленный в деньги мистер Юджин Крабс, неутомимый злодей Шелдон Планктон и еще целое море всякой антропоморфной живности. Каждый новый день приносит им новые заботы, сюрпризы и поводы для веселья.