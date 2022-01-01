Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Cloris Leachman
О персоне
Фильмография
Клорис Личмен
Cloris Leachman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 апреля 1926
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Клорис Личмен
Родилась 30 апреля 1926 года. Де-Мойн, Айова, США,
Развернуть
Фильмография Клорис Личмен
Можно только представить
драма, семейный
2018, США
7.0
Комик
комедия
2016, США
5.0
Шафер напрокат
комедия
2015, США
6.0
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.0
Большое приключение на воздушном шаре
семейный
2012, США
2.0
Гамбит
ужасы, комедия, криминал
2012, США
6.0
Поля
триллер, драма, детектив
2011, США
4.0
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»