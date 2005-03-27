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Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Постер сериала Анатомия страсти
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
20 постеров
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти

Анатомия страсти (2005 - …)

Grey's Anatomy 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 22 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 449 часов 0 минут

О чем сериал

«Анатомия страсти» — многосерийное драматическое шоу, созданное по заказу телеканала AMC. Премьера первого сезона прошла в 2005 году. С того момента было снято более 15 сезонов. Сюжет сериала разворачивается вокруг сотрудников крупной больницы Сиэтла. Главные герои постоянно спасают и теряют человеческие жизни, крутят друг с другом служебные романы, открыто враждуют и просто конфликтуют, строят интриги и рушат свои карьеры. Как правило, личные отношения оказывают самое серьезное влияние на их работу.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Shonda Rhimes
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл Dr. Isobel "Izzie" Stevens
Патрик Демпси
Патрик Демпси Dr. Derek Shepherd
Кейт Уолш
Кейт Уолш Dr. Addison Forbes Montgomery
Сандра О
Сандра О Dr. Cristina Yang
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн Dr. Mark Sloan
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
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Дата выхода новых серий 22-го сезона сериала «Анатомия страсти»

TBA
Сезон 22 Серия 1
16 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Анатомия страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 9 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 27 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 3 Сезон 3
2006, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 17 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 22 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2012, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2013, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2015, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2018, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2019, 21 эпизод
 
Анатомия страсти - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2020, 17 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2021, 20 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2022, 20 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2024, 10 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2024, 18 эпизодов
 
Сезон 22
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
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