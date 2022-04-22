Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Гай Пирс

Гай Пирс

Guy Pearce
Гай Пирс
Гай Пирс Guy Pearce
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
состоят в отношениях
Биография Гая Пирса

Содержание:

Гай Пирс – Фильмы
 - Гай Пирс – «Помни»
 - Гай Пирс – «Машина времени»
 - Гай Пирс – «Напролом»
 - Гай Пирс – «Преисподняя»
Личная жизнь

Гай Эдвард Пирс – австралийский актёр и певец. Начав свою карьеру в развлекательной сфере в Австралии, Гай Пирс завоевал Голливуд и стал один из самых востребованных актёров наряду с Расселом Кроу, Брэдом Питтом, Хью Джекманом и Марком Уолбергом. Мировую известность актёр завоевал благодаря ролям в картинах «Секреты Лос-Анджелеса», «Помни», «Предложение», «Я соблазнила Энди Уорхола», «Повелитель бури», «Король говорит!» и сериалу «Милдред Пирс». Помимо актёрской деятельности Гай Пирс занимается музыкой и сочиняет песни.

Гай Пирс – Фильмы

Гай Пирс родился 5 октября 1967 года в английском городке Эли графства Кембриджшир в семье Маргарет Энн и Стюарта Грэхема Пирсов. Отец будущего актёра был родом из новозеландского города Окленд, его родители были из Шотландии и Англии, а мать Гая родилась в Англии. После рождения ребёнка семья в течение двух лет путешествовала по Австралии, пока отцу не предложили постоянное место работы: стать старшим лётчиком-испытателем на службе у Австралийского правительства. Гаю Пирсу на тот момент было 3 года. Семья обосновалась в австралийском городе Джелонг, штат Виктория. Через 5 лет Стюарт Грэхем Пирс погиб при испытании самолета, оставив мать Гая Пирса, школьную учительницу, одну с двумя детьми – Гаем и его сестрой Трэйси. Чтобы свести концы с концами, Маргарет Энн начала заниматься оленеводством.

Гай Пирс с детства увлекался театром и впервые вышел на сцену еще будучи учеником школы. В 1986 году актёр дебютировал в сериале «Соседи». Дебют актёра на большом экране состоялся 4 года спустя в музыкальной драме «Сегодня вечером в раю». В течение следующих лет Гай Пирс активно работал в развлекательных медиа Австралии, после чего его заметили в Голливуде и пригласили сыграть в неонуаре Кёртиса Хэнсона «Секреты Лос-Анджелеса».

Гай Пирс – «Помни»

В 2000 году Гай Пирс сыграл главную роль в психологическом триллере Кристофера Нолана «Помни». Изначально режиссёр планировал взять на роль Леонарда Шелби, страдающего потерей памяти, Алека Болдуина, но тот отказался. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где критики высоко оценили её потенциал. Для Гая Пирса картина стала прорывом в Голливуде. В 2017 фильм был включен в Национальный реестр фильмов США.

Гай Пирс – «Машина времени»

После успеха картины «Помни» Гай Пирс стал востребован в высокобюджетных блокбастерах. В начале 2000-х он снялся в таких картинах как: фантастика по Герберту Уэллсу «Машина времени», приключенческая драма «Граф Монте Кристо», семейная драма «Два брата». Актёр полностью отдавался работе, что не всегда хорошо сказывалось на его здоровье. Известно, что на съемках «Машины времени» он даже сломал ребро.

Гай Пирс – «Напролом»

В 2011 году Гай Пирс сыграл в Марийона Сноу в фильме «Напролом». В ленте о восстании в орбитальной тюрьме сыграли такие звезды как Мэгги Грейс, Петер Стромаре и Джозеф Гилган. В написании сценария к фильму участвовал Люк Бессон.

Гай Пирс – «Преисподняя»

В 2012 году Гай Пирс сыграл в картине «Самый пьяный округ в мире» вместе с Томом Харди, Джессикой Честейн и Шайей ЛаБафом. В следующем году Гай Пирс присоединился к вселенной Marvel, сыграв в третьей части сольного фильма о Железном Человеке.

В 2016 году Гай Пирс появился в вестерне «Преисподняя», где его партнёршей по съёмкам стала Дакота Фаннинг. Триллер был номинирован на премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

Личная жизнь

В 1997 году ходили слухи, что Гай Пирс встречается с писательницей Кейт Гретед, но в том же году актёр женился на своей подруге детства – психологе Кейт Местиц. Пара прожила вместе более 18 лет, но в 2015 они объявили о разводе.

После развода Гай Пирс встречался, а затем съехался с коллегой – голландской актрисой Кэрис ван Хаутен. В конце августа 2016 года актёры стали родителями сына Монте Пирса.

Интересные факты о Гае Пирсе
  • Несмотря на то, что Гай Пирс снимается в основном в Голливуде, жить он предпочитает в австралийском Мельбурне, так же, как и на заре своей карьеры.
  • В школе Гая Пирса мало интересовали точные науки, он отдавал предпочтение драме, литературе и музыке.
  • Гай Пирс очень увлекается музыкой. Он выпустил 2 альбома в жанре альтернатива/инди: «Broken Bones» в 2016 и «Nomad» в 2018.
Фильмография Гая Пирса
Флешбэк
Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.0
The Infernal Machine
триллер 2022, Португалия / Великобритания
0.0
Без жалости
Без жалости
драма, криминал, боевик 2021, США
5.0
Ученик экзорциста
Ученик экзорциста
ужасы 2021, США
6.0
Зона 414
Зона 414
фантастика, триллер 2021, Великобритания
4.0
Дорога домой
Дорога домой
анимация, комедия 2021, США / Австралия
7.0
Бладшот
Бладшот
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Последняя пуля
Последняя пуля
боевик 2020, США
4.0
Все фильмы
Фотографии Гая Пирса Все фотографии
Гай Пирс Гай Пирс Гай Пирс Гай Пирс
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Голливуд отдыхает: 6 актеров из Австралии, от которых все без ума Джейкоб Элорди, Коди Ферн, Крис Хемсворт и другие популярные актеры, прибывшие с Зеленого континента.
Написать
22 апреля 2022 19:05
Киллер Лиам Нисон противостоит плохим парням и старению в трейлере боевика «Флешбэк» Также в фильме сыграли Гай Пирс и Моника Беллуччи.
Написать
16 марта 2022 15:48
Боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном и Гаем Пирсом выйдет весной 2022 года За проект отвечают режиссер «Казино Рояль» и сценарист сериала «Каратель».
Написать
15 декабря 2021 14:33
Все новости
Связи
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен Carice van Houten
состоят в отношениях
Все связи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши