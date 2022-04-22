Содержание:

Гай Пирс – Фильмы

- Гай Пирс – «Помни»

- Гай Пирс – «Машина времени»

- Гай Пирс – «Напролом»

- Гай Пирс – «Преисподняя»

Личная жизнь

Гай Эдвард Пирс – австралийский актёр и певец. Начав свою карьеру в развлекательной сфере в Австралии, Гай Пирс завоевал Голливуд и стал один из самых востребованных актёров наряду с Расселом Кроу, Брэдом Питтом, Хью Джекманом и Марком Уолбергом. Мировую известность актёр завоевал благодаря ролям в картинах «Секреты Лос-Анджелеса», «Помни», «Предложение», «Я соблазнила Энди Уорхола», «Повелитель бури», «Король говорит!» и сериалу «Милдред Пирс». Помимо актёрской деятельности Гай Пирс занимается музыкой и сочиняет песни.

Гай Пирс – Фильмы

Гай Пирс родился 5 октября 1967 года в английском городке Эли графства Кембриджшир в семье Маргарет Энн и Стюарта Грэхема Пирсов. Отец будущего актёра был родом из новозеландского города Окленд, его родители были из Шотландии и Англии, а мать Гая родилась в Англии. После рождения ребёнка семья в течение двух лет путешествовала по Австралии, пока отцу не предложили постоянное место работы: стать старшим лётчиком-испытателем на службе у Австралийского правительства. Гаю Пирсу на тот момент было 3 года. Семья обосновалась в австралийском городе Джелонг, штат Виктория. Через 5 лет Стюарт Грэхем Пирс погиб при испытании самолета, оставив мать Гая Пирса, школьную учительницу, одну с двумя детьми – Гаем и его сестрой Трэйси. Чтобы свести концы с концами, Маргарет Энн начала заниматься оленеводством.

Гай Пирс с детства увлекался театром и впервые вышел на сцену еще будучи учеником школы. В 1986 году актёр дебютировал в сериале «Соседи». Дебют актёра на большом экране состоялся 4 года спустя в музыкальной драме «Сегодня вечером в раю». В течение следующих лет Гай Пирс активно работал в развлекательных медиа Австралии, после чего его заметили в Голливуде и пригласили сыграть в неонуаре Кёртиса Хэнсона «Секреты Лос-Анджелеса».

Гай Пирс – «Помни»

В 2000 году Гай Пирс сыграл главную роль в психологическом триллере Кристофера Нолана «Помни». Изначально режиссёр планировал взять на роль Леонарда Шелби, страдающего потерей памяти, Алека Болдуина, но тот отказался. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где критики высоко оценили её потенциал. Для Гая Пирса картина стала прорывом в Голливуде. В 2017 фильм был включен в Национальный реестр фильмов США.

Гай Пирс – «Машина времени»

После успеха картины «Помни» Гай Пирс стал востребован в высокобюджетных блокбастерах. В начале 2000-х он снялся в таких картинах как: фантастика по Герберту Уэллсу «Машина времени», приключенческая драма «Граф Монте Кристо», семейная драма «Два брата». Актёр полностью отдавался работе, что не всегда хорошо сказывалось на его здоровье. Известно, что на съемках «Машины времени» он даже сломал ребро.

Гай Пирс – «Напролом»

В 2011 году Гай Пирс сыграл в Марийона Сноу в фильме «Напролом». В ленте о восстании в орбитальной тюрьме сыграли такие звезды как Мэгги Грейс, Петер Стромаре и Джозеф Гилган. В написании сценария к фильму участвовал Люк Бессон.

Гай Пирс – «Преисподняя»

В 2012 году Гай Пирс сыграл в картине «Самый пьяный округ в мире» вместе с Томом Харди, Джессикой Честейн и Шайей ЛаБафом. В следующем году Гай Пирс присоединился к вселенной Marvel, сыграв в третьей части сольного фильма о Железном Человеке.

В 2016 году Гай Пирс появился в вестерне «Преисподняя», где его партнёршей по съёмкам стала Дакота Фаннинг. Триллер был номинирован на премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

Личная жизнь

В 1997 году ходили слухи, что Гай Пирс встречается с писательницей Кейт Гретед, но в том же году актёр женился на своей подруге детства – психологе Кейт Местиц. Пара прожила вместе более 18 лет, но в 2015 они объявили о разводе.

После развода Гай Пирс встречался, а затем съехался с коллегой – голландской актрисой Кэрис ван Хаутен. В конце августа 2016 года актёры стали родителями сына Монте Пирса.