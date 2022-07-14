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Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Julia Stiles
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Джулия Стайлс
Julia Stiles
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Дата рождения
28 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Джозеф Гордон-Левитт
были в отношениях в 1999 году
Биография Джулия Стайлс
Родилась 28 марта 1981 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джулия Стайлс
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
0.0
Стриптизерши
триллер, драма
2019, США
6.0
Хуже, чем ложь
драма, триллер
2016, США
5.0
Джейсон Борн
триллер, боевик
2016, США
7.0
Идем со мной
триллер
2015, США
4.0
Великолепная Гилли Хопкинс
драма, комедия
2015, США
6.0
Из темноты
ужасы, триллер
2015, США / Колумбия / Испания
7.0
Это катастрофа
комедия
2012, США
6.0
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Связи
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
были в отношениях в 1999 году
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