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Мелисса Лео
Мелисса Лео
Melissa Leo
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Мелисса Лео
Melissa Leo
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Дата рождения
14 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мелисса Лео
Родилась 14 сентября 1960 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мелисса Лео
Returns
триллер
2022, США
0.0
Семейный бизнес
боевик, криминал, драма
2021, США
5.0
Денежная игла
криминал, драма, триллер
2021, США
6.0
Сила грома
боевик, комедия
2021, США
4.0
Хрупкое прощание
драма
2018, США
5.0
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер
2018, США
7.0
Послушница
драма
2017, США
6.0
Игра на понижение
драма
2016, США
7.0
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Действие фильма разворачивается в разгар пандемии COVID-19.
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10 июня 2022 11:39
Материнская любовь и ярость не знают границ в трейлере триллера «Мера мести»
Закон — ничто перед желанием отомстить.
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25 февраля 2022 16:30
Мелисса Лео и Эмма Робертс сыграют в триллере о женщине, вернувшейся домой спустя 12 лет после исчезновения
Съемки ленты начнутся весной следующего года.
Написать
29 октября 2021 13:29
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