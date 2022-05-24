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Кара Буоно
Кара Буоно
Cara Buono
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Кара Буоно
Cara Buono
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Дата рождения
1 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Кара Буоно
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Фильмография Кара Буоно
Все святые
драма
2017, США
6.0
Бумажные города
детектив
2015, США
7.0
Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
7.0
Пивная лига
комедия, спорт
2006, США
5.0
Гладиатор
боевик, драма, спорт
1992, США
6.0
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