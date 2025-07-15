«Игра престолов» могла закончиться иначе: 3 фантастические версии финала, которые в чем-то даже превосходят «сериальный» конец

Финал «Игры престолов» в 2019 году вызвал бурю эмоций — от восторга до полного неприятия. Кто-то счёл его логичным завершением эпической саги, а кто-то — предательством восьмилетнего ожидания. Но в огромной армии поклонников сериала нашлись те, кто стал фантазировать: а что если бы всё пошло по-другому? Мы собрали три альтернативные версии финала, которые могли бы сделать историю ещё мрачнее, неожиданнее или даже — справедливее.

Все заражаются серой хворью, чтобы спастись от белых ходоков

Одной из самых запоминающихся и загадочных болезней в сериале была серая хворь. Её последствия впервые показали на лице Ширен, дочери Станниса Баратеона. Позже Джорах Мормонт сталкивается с её носителями в Старой Валирии — и заражается сам. А если бы именно эта болезнь стала ключом к победе над белыми ходоками? В теории, заражение могло бы защитить людей, сделав их недоступными для магии Короля Ночи. Поступив как один, жители Вестероса могли бы выбрать хворь вместо смерти, а мейстеры затем нашли бы лекарство. Звучит безумно — но в духе Джорджа Мартина.

Варис — тайный наследник дома Блэкфайров

Варис — один из самых загадочных персонажей саги. Бесстрастный, умный, он словно всегда знал на шаг больше остальных. Некоторые фанаты убеждены: он — потомок забытой ветви Таргариенов, Блэкфайров, которые когда-то пытались захватить Железный трон. Это бы многое объяснило: и его интерес к Дейнерис, и желание «спасти королевство». Такой поворот мог бы придать Варису неожиданный вес в финальной борьбе за власть, показав, что истинный претендент всё это время находился прямо перед зрителями.

Квиберн и Варис — тайные союзники

Квиберн и Варис, казалось бы, играют на разных полях: один служит Серсее, другой — тени. Но любопытная теория гласит, что Квиберн с самого начала был пешкой Вариса. В сериале показано, как Квиберн неожиданно «перехватывает» сеть детских шпионов, некогда преданных Варису. Возможно, это вовсе не предательство, а тщательно спланированное сотрудничество. И если бы финал пошёл по этой линии, Королевская гавань превратилась бы в арену скрытой игры двух теневых мастеров, где ходами были даже короли и королевы.

А здесь мы писали про другие 5 сериалов, которые тоже заслужили иной финал.