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Льюис Пуллман
Льюис Пуллман
Lewis Pullman
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Льюис Пуллман
Lewis Pullman
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Дата рождения
29 января 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Льюиса Пуллмана
Родился 29 января 1993 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Льюиса Пуллмана
Топ Ган: Мэверик
боевик
2022, США
8.0
Жребий
ужасы
2022, США
0.0
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы
2018, США
5.0
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер
2018, США
7.0
Битва полов
комедия, спорт, биография
2017, США
6.0
Положитесь на Пита
драма, приключения
2017, Великобритания
7.0
Последствия
драма, триллер
2017, США
6.0
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Владелец ранчо Джош Бролин сталкивается с мистической угрозой в новом трейлере сериала «Внешние сферы»
Шоу станет новым амбициозным телепроектом в жанре вестерна.
Написать
6 апреля 2022 12:45
Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы»
Бролин играет маститого землевладельца, над семьей которого нависла неведомая угроза.
Написать
10 марта 2022 13:01
Появились кадры из многосерийного вестерна «Дальний простор» с Джошем Бролином
Также оглашена дата релиза на Amazon.
Написать
25 февраля 2022 14:08
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