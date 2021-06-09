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Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
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Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
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Дата рождения
21 марта 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Сара Джессика Паркер
в отношениях с 1992, в браке с 1997
Биография Мэттью Бродерик
Родился 21 марта 1962 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мэттью Бродерик
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.0
В прах
драма, комедия
2018, США
5.0
Вне правил
драма, мелодрама, комедия
2016, США
5.0
Манчестер у моря
драма
2016, США
7.0
Девушка без комплексов
комедия
2015, США
5.0
Как украсть небоскреб
комедия, боевик
2011, США
7.0
Маргарет
драма
2011, США
7.0
Удивительный мир
мелодрама, драма
2009, США
6.0
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Энн Хэтэуэй, Мэттью Бродерик и ряд других артистов вошли в актерский состав ромкома «Она пришла ко мне»
Картина будет представлена на кинорынке в рамках Каннского кинофестиваля.
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9 июня 2021 16:36
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Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
в отношениях с 1992, в браке с 1997
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