Интересные факты

Автор легендарного проекта «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман приступил к работе над «Неуязвимым» практически в одно время с историей о мире зомби-апокалипсиса. При этом сюжетные линии этих произведений так отличаются друг от друга, что создается ощущение, будто они написаны в абсолютно разные творческие периоды.

В общей сложности Киркман работал над комиксами, ставшими основой для анимационного сериала «Неуязвимый», на протяжении 16 лет — с 2003 по 2019 год. По словам автора, у него найдется материал для того, чтобы снять еще сотни серий, если это потребуется.

Анимационные эффекты позволили создателям сериала воплотить самые фантастические сцены сражений приближенно к описанным в оригинальном произведение.

С каждой новой серией интрига сериала усиливается: создатели строят сюжетную линию таким образом, что каждый из героев в любой момент может подвергнуться опасности. Переизбыток жестокости и кровавых сцен выделяют «Неуязвимого» на фоне других супергеройских проектов.

Многие критики провели аналогию между мультсериалом «Неуязвимый» и другим проектом Amazon — «Пацаны», вышедшем на экраны в 2019 году. Однако истории про супергероев имеют жанровые различия. В «Пацанах» акцент делается на сатиру, в то время как «Неуязвимый» делает ставку на драматизм.

На Rotten Tomatoes сериал имеет положительный рейтинг – 98%, на площадке Metacritic − 73 из 100.

Персонаж Марк Грейсон говорит голосом Стивена Ена — актера, длительное время снимавшегося в другом проекте Киркмана — «Ходячие мертвецы».