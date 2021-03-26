«Непобедимый» — многосерийное анимационное шоу, созданное стриминговой платформой Amazon. Сюжет разворачивается вокруг семнадцатилетнего парня по имени Марк Грэйсон, который узнает, что его биологический отец является одним из самых сильных супергероев на всем белом свете. По ходу развития событий главный герой понимает, что получил часть суперсил своего родителя по наследству. Но как с ними совладать? Марк понятия не имеет, как управлять всеми этими способностями. И уж тем более герой не знает, что совсем скоро на пороге его дома окажется большая опасность...
Автор легендарного проекта «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман приступил к работе над «Неуязвимым» практически в одно время с историей о мире зомби-апокалипсиса. При этом сюжетные линии этих произведений так отличаются друг от друга, что создается ощущение, будто они написаны в абсолютно разные творческие периоды.
В общей сложности Киркман работал над комиксами, ставшими основой для анимационного сериала «Неуязвимый», на протяжении 16 лет — с 2003 по 2019 год. По словам автора, у него найдется материал для того, чтобы снять еще сотни серий, если это потребуется.
Анимационные эффекты позволили создателям сериала воплотить самые фантастические сцены сражений приближенно к описанным в оригинальном произведение.
С каждой новой серией интрига сериала усиливается: создатели строят сюжетную линию таким образом, что каждый из героев в любой момент может подвергнуться опасности. Переизбыток жестокости и кровавых сцен выделяют «Неуязвимого» на фоне других супергеройских проектов.
Многие критики провели аналогию между мультсериалом «Неуязвимый» и другим проектом Amazon — «Пацаны», вышедшем на экраны в 2019 году. Однако истории про супергероев имеют жанровые различия. В «Пацанах» акцент делается на сатиру, в то время как «Неуязвимый» делает ставку на драматизм.
На Rotten Tomatoes сериал имеет положительный рейтинг – 98%, на площадке Metacritic − 73 из 100.
Персонаж Марк Грейсон говорит голосом Стивена Ена — актера, длительное время снимавшегося в другом проекте Киркмана — «Ходячие мертвецы».