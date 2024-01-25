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Киноафиша Сериалы Грисельда

Грисельда (2024 - 2024)

Griselda 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 30 минут

О чем сериал

«Грисельда» – это мини-сериал о легендарной колумбийской преступнице, ведущей двойную жизнь. В центре сюжета находится Грисельда Бланко – любящая мать троих сыновей, а также… крупнейшая в истории наркобаронесса, известная как Черная Вдова. Двадцатилетняя проститутка выходит замуж за известного наркоторговца Карлоса Трухильо. После его смерти она наследует и приумножает его бизнес, изобретая новые способы перевоза кокаина через границу. Затем женщина переживает еще двух мужей и перебирается в США.

Грисельда - трейлер первого сезона
Грисельда  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
София Вергара
София Вергара
Альберто Герра
Альберто Герра
Джулиана Эйден Мартинес
Мартин Родригес
Кристиан Таппан
Хосе Веласкес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Грисельда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

«Единственным мужчиной, которого я боялся, была женщина — Грисельда Бланко». Этой цитатой Пабло Эскобара открывается новый сериал от Netflix. Кроме вящей выразительности, намекающей на то, с кем нам предстоит иметь дело, эта фраза еще и связывает оригинальное шоу «Наркос», героем которого был Эскобар, со своим новым спин-оффом. «Грисельда» создана той же командой — сценаристами Эриком Ньюменом, Дагом Миро, Карло Бернардом (единственным новичком…
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