«Грисельда» – это мини-сериал о легендарной колумбийской преступнице, ведущей двойную жизнь. В центре сюжета находится Грисельда Бланко – любящая мать троих сыновей, а также… крупнейшая в истории наркобаронесса, известная как Черная Вдова. Двадцатилетняя проститутка выходит замуж за известного наркоторговца Карлоса Трухильо. После его смерти она наследует и приумножает его бизнес, изобретая новые способы перевоза кокаина через границу. Затем женщина переживает еще двух мужей и перебирается в США.