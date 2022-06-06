Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэтт Берри
Мэтт Берри
Matt Berry
О персоне
Фильмография
Новости
Мэтт Берри
Matt Berry
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Композитор
Место рождения
Бромхем, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Мэтта Берри
Родился 2 мая 1974 года. Бромхем, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Мэтта Берри
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия
2018, США
5.0
Свенгали
комедия
2013, Великобритания
5.0
Луна 2112
триллер, фантастика
2009, Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вампиры зажигают на танцполе в трейлере четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»
Сериал вернется в середине июля.
Написать
6 июня 2022 10:37
Оливия Колман и другие артисты вошли в актерский состав мини-сериала «Большие надежды»
Главную роль сыграет звезда «Дюнкерка» Финн Уайтхед.
Написать
18 февраля 2022 14:12
Завершились съемки четвертого сезона мокьюментари о вампирах «Чем мы заняты в тени»
Новостью поделился исполнитель роли Гильермо.
Написать
17 декабря 2021 16:18
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»