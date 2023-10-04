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Постер сериала Бекхэм
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Киноафиша Сериалы Бекхэм

Бекхэм (2023 - 2023)

Beckham 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 11 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 44 минуты

О чем сериал

Документальный сериал состоит из 4 частей, которые открывают зрителям историю мировой звезды футбола. Дэвид Бекхэм – одно из самых известных имен на планете, но мало кто знает, кем спортсмен является на самом деле. История Дэвида Бекхэма, начиная с его скромной деятельности рабочего в Восточном Лондоне, стремления и воли к победе, а также борьбы за поиск баланса между амбициями, любовью и семьей, полна взлетов и падений. Авторы проекта демонстрируют историю одного из самых узнаваемых спортсменов всех времен.

Бекхэм - трейлер первого сезона
Бекхэм  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм David Beckham
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Бекхэм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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