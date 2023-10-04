Документальный сериал состоит из 4 частей, которые открывают зрителям историю мировой звезды футбола. Дэвид Бекхэм – одно из самых известных имен на планете, но мало кто знает, кем спортсмен является на самом деле. История Дэвида Бекхэма, начиная с его скромной деятельности рабочего в Восточном Лондоне, стремления и воли к победе, а также борьбы за поиск баланса между амбициями, любовью и семьей, полна взлетов и падений. Авторы проекта демонстрируют историю одного из самых узнаваемых спортсменов всех времен.