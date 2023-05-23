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Постер сериала Школа клонов
Постер сериала Школа клонов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Школа клонов

Школа клонов (2023 - …)

Clone High 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются исторические персонажи, которые были клонированы и отправлены в среднюю школу. В числе главных героев – Авраам Линкольн, Клеопатра, Жанна д’Арк, Джон Кеннеди и другие. Все они сталкиваются с классическими испытаниями, характерными для жизни любого подростка их возраста. История начинается с того, что через десятки лет после того, как они были заморожены, Эйб, Джон Кеннеди, Джоан и Клео внезапно попадают в 2023 год, где им трудно ориентироваться в новых социальных нормах.

В ролях
В ролях
Нил Кэйси
Нил Кэйси
Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон
Кристофер Миллер
Кристофер Миллер
Фил Лорд
Фил Лорд
Келвин Ю
Келвин Ю
Николь Салливан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.3 IMDb
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Сезоны
Школа клонов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Школа клонов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 10 эпизодов
 
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