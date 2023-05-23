В центре событий оказываются исторические персонажи, которые были клонированы и отправлены в среднюю школу. В числе главных героев – Авраам Линкольн, Клеопатра, Жанна д’Арк, Джон Кеннеди и другие. Все они сталкиваются с классическими испытаниями, характерными для жизни любого подростка их возраста. История начинается с того, что через десятки лет после того, как они были заморожены, Эйб, Джон Кеннеди, Джоан и Клео внезапно попадают в 2023 год, где им трудно ориентироваться в новых социальных нормах.