«Игра в кальмара: Вызов» – это соревновательное реалити-шоу от Netflix по мотивам одного из самых знаменитых и скандальных сериалов современности. 456 игроков со всего мира проходят испытания на выбывание, сражаясь за главный приз – 4 миллиона 560 тысяч долларов. Всего участникам предстоит сыграть в 10 мини-игр, основанных на традиционных детских развлечениях: от скакалок и классиков до пряток. Разумеется, каждая игра будет усложнена и полна сюрпризов. После каждого этапа проигравшие будут отправляться домой ни с чем.