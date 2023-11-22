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Постер телешоу Игра в кальмара: Вызов
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Киноафиша Сериалы Игра в кальмара: Вызов

Игра в кальмара: Вызов (2023 - …)

Squid Game: The Challenge 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 9 часов 21 минута

О чем телешоу

«Игра в кальмара: Вызов» – это соревновательное реалити-шоу от Netflix по мотивам одного из самых знаменитых и скандальных сериалов современности. 456 игроков со всего мира проходят испытания на выбывание, сражаясь за главный приз – 4 миллиона 560 тысяч долларов. Всего участникам предстоит сыграть в 10 мини-игр, основанных на традиционных детских развлечениях: от скакалок и классиков до пряток. Разумеется, каждая игра будет усложнена и полна сюрпризов. После каждого этапа проигравшие будут отправляться домой ни с чем.

Игра в кальмара: Вызов - трейлер
Игра в кальмара: Вызов  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона телешоу «Игра в кальмара: Вызов»

TBA
Сезон 2 Серия 1
4 ноября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Игра в кальмара: Вызов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о телешоу
Добромир Кузнецов 30 сентября 2023, 10:56
А КАК ТУДА ПОПАСТЬ
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