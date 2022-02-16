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Доминик Уэст

Dominic West
Доминик Уэст
Доминик Уэст Dominic West
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Дата рождения
15 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Доминика Уэста

Содержание:

Доминик Уэст — Фильмы
Доминик Уэст — Личная жизнь

Британский актер, режиссер и музыкант Доминик Джерард Фрэнсис Иглтон Уэст родился 15 октября 1969 года в Шеффилде, Великобритания. Отец — Томас Джордж Иглтон Уэст — владелец фабрики по производству пластика. Мать — Полин Мори — актриса. Доминик был шестым из семи детей большого семейства ирландского происхождения: у него пять сестер и один брат. Дети воспитывались в католической вере. Доминик начал играть в театре с девяти лет. Он окончил Тринити-колледж в Дублине, а также Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне (1995).

Доминик Уэст — Фильмы

Молодой артист начал профессиональный путь с небольшой роли в короткометражном фильме “3 Джо” (1991). В 1995 году Уэст сыграл коммандера флота Генри Ричмонда в масштабном британском фильме “Ричард III” Ричарда Лонкрейна. В 1999 году Доминик присоединился к звездному составу картины “Сон в летнюю ночь”, где также снялись: Софи Марсо, Мишель Пфайффер, Стэнли Туччи, Кевин Клайн. В культовой ленте Джорджа Лукаса “Звездные Войны. Эпизод I: Скрытая угроза” актер получил эпизодическую роль (1999).

Уэст отлично сработался с Сандрой Баллок и Вигго Мортенсеном в картине Бетти Томас “28” (2000). В 2001 году актер получил роль второго плана в биографической драме Стивена Херека “Рок-звезда”, посвященной вокалисту группы Judas Priest Тиму Оуэнсу. В фильме Доминик сыграл гитариста Кирка Кадди. Другой примечательной работой актера стал продавец мебели Фред Кейсли, обманувший героиню Рене Зеллвегер (криминальный мюзикл “Чикаго”, 2002).

Следующим успешным проектом в карьере Уэста стала роль коррумпированного спартанского политика Ферона в пеплуме Зака Снайдера “300 спартанцев” (2006). Затем последовала не менее удачная работа: роль инспектора Попиля в картине “Ганнибал: Восхождение” (2007).

Несмотря на постоянную занятость в большом кино, Уэст завоевал популярность и получил признание благодаря сериалам. Самым известным телеобразом артиста является детектив убойного отдела Джимми Макналти в сериале “Прослушка” (2002-2008). С помощь прослушивающей аппаратуры он и его коллеги раскрывают сложные преступления, связанные с наркобизнесом. Несмотря на то, что сериал не был успешен в прокате и не получил основные телепремии, он был тепло принят критиками и стабильно входит в десятку лучших сериалов по версии IMDb.

С 2011 по 2012 годы Уэст был занят на съемках телесериала “Час”, посвященного журналистам канала BBC. Актер органично вжился в образ респектабельного телеведущего Гектора Мэддена: за эту роль Доминик получил “Золотой глобус” в номинации “Лучший актер в мини-сериале”.

Успешным для Уэста стала работа в телесериале “Любовники” (2014), где актер получил главную роль. Сериал рассказывает о внебрачной связи школьного учителя и писателя Ноа с молодой официанткой Элисон (Рут Уилсон), потерявшей ребенка. Роль принесла Уэсту награду “Спутник”.

Уэст принял участие в съемках сатирической драмы Рубена Эстлунда “Квадрат” (2017), получившей Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Доминик Уэст — Личная жизнь

Уэст состоял в гражданском браке с Полли Эстор: у пары родилась дочь Марта. Позже союз распался, Уэст заключил брак с продюсером Кэтрин Фицджеральд. В браке родилось четверо детей.

Интересные факты о Доминике Уэсте

- В 2009 году Доминик Уэст снялся в серии фильмов “Чтения Карт Нуар”. В видеороликах, рекламирующий французский кофейный бренд, актер зачитывал отрывки произведений английской классики.

- Уэст поддерживает неправительственную благотворительную организацию Helen’s Trust. Cотрудники фонда ухаживали за неизлечимо больной матерью актера вплоть до ее смерти.

- В 2014 году Уэст выступил против того, чтобы Шотландия вышла из состава Великобритании.

Фильмография Доминика Уэста
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2
драма 2022, США / Великобритания
9.0
Сказки серого волка
Сказки серого волка
анимация 2020, Великобритания
7.0
Колетт
Колетт
биография, драма 2018, США / Великобритания / Венгрия
6.0
Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.0
Квадрат
Квадрат
драма 2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.0
Гений
Гений
драма, биография 2016, США
7.0
Опасные связи
Опасные связи
спектакль 2015, Великобритания
0.0
Бертон и Тэйлор
Бертон и Тэйлор
драма, биография 2014, Великобритания
6.0
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16 февраля 2022 10:28
Студия Focus Features опубликовала новый постер «Аббатства Даунтон 2» Трейлер на подходе.
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15 февраля 2022 14:31
13-летний сын Доминика Уэста исполнит роль принца Уильяма в пятом сезоне «Короны» Юный актер поразил продюсеров.
Написать
18 ноября 2021 15:39
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