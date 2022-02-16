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Доминик Уэст — Фильмы

Доминик Уэст — Личная жизнь

Британский актер, режиссер и музыкант Доминик Джерард Фрэнсис Иглтон Уэст родился 15 октября 1969 года в Шеффилде, Великобритания. Отец — Томас Джордж Иглтон Уэст — владелец фабрики по производству пластика. Мать — Полин Мори — актриса. Доминик был шестым из семи детей большого семейства ирландского происхождения: у него пять сестер и один брат. Дети воспитывались в католической вере. Доминик начал играть в театре с девяти лет. Он окончил Тринити-колледж в Дублине, а также Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне (1995).

Доминик Уэст — Фильмы

Молодой артист начал профессиональный путь с небольшой роли в короткометражном фильме “3 Джо” (1991). В 1995 году Уэст сыграл коммандера флота Генри Ричмонда в масштабном британском фильме “Ричард III” Ричарда Лонкрейна. В 1999 году Доминик присоединился к звездному составу картины “Сон в летнюю ночь”, где также снялись: Софи Марсо, Мишель Пфайффер, Стэнли Туччи, Кевин Клайн. В культовой ленте Джорджа Лукаса “Звездные Войны. Эпизод I: Скрытая угроза” актер получил эпизодическую роль (1999).

Уэст отлично сработался с Сандрой Баллок и Вигго Мортенсеном в картине Бетти Томас “28” (2000). В 2001 году актер получил роль второго плана в биографической драме Стивена Херека “Рок-звезда”, посвященной вокалисту группы Judas Priest Тиму Оуэнсу. В фильме Доминик сыграл гитариста Кирка Кадди. Другой примечательной работой актера стал продавец мебели Фред Кейсли, обманувший героиню Рене Зеллвегер (криминальный мюзикл “Чикаго”, 2002).

Следующим успешным проектом в карьере Уэста стала роль коррумпированного спартанского политика Ферона в пеплуме Зака Снайдера “300 спартанцев” (2006). Затем последовала не менее удачная работа: роль инспектора Попиля в картине “Ганнибал: Восхождение” (2007).

Несмотря на постоянную занятость в большом кино, Уэст завоевал популярность и получил признание благодаря сериалам. Самым известным телеобразом артиста является детектив убойного отдела Джимми Макналти в сериале “Прослушка” (2002-2008). С помощь прослушивающей аппаратуры он и его коллеги раскрывают сложные преступления, связанные с наркобизнесом. Несмотря на то, что сериал не был успешен в прокате и не получил основные телепремии, он был тепло принят критиками и стабильно входит в десятку лучших сериалов по версии IMDb.

С 2011 по 2012 годы Уэст был занят на съемках телесериала “Час”, посвященного журналистам канала BBC. Актер органично вжился в образ респектабельного телеведущего Гектора Мэддена: за эту роль Доминик получил “Золотой глобус” в номинации “Лучший актер в мини-сериале”.

Успешным для Уэста стала работа в телесериале “Любовники” (2014), где актер получил главную роль. Сериал рассказывает о внебрачной связи школьного учителя и писателя Ноа с молодой официанткой Элисон (Рут Уилсон), потерявшей ребенка. Роль принесла Уэсту награду “Спутник”.

Уэст принял участие в съемках сатирической драмы Рубена Эстлунда “Квадрат” (2017), получившей Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Доминик Уэст — Личная жизнь

Уэст состоял в гражданском браке с Полли Эстор: у пары родилась дочь Марта. Позже союз распался, Уэст заключил брак с продюсером Кэтрин Фицджеральд. В браке родилось четверо детей.