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Джоди Фостер
Джоди Фостер
Jodie Foster
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Джоди Фостер
Jodie Foster
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Дата рождения
19 ноября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
160 см
Биография Джоди Фостер
Родилась 19 ноября 1962 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джоди Фостер
Мавританец
драма, триллер
2021, США
7.0
Отель «Артемида»
криминал, боевик, триллер
2018, Великобритания
6.0
Финансовый монстр
драма, триллер
2015, США
7.0
Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика
2013, США
7.0
Резня
комедия, драма
2011, Франция / Германия / Польша
7.0
Бобёр
драма
2010, США
7.0
Остров Ним
приключения, семейный, комедия
2008, США
6.0
Отважная
триллер, драма, боевик, криминал
2007, США / Австралия
7.0
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Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Съемки пройдут в Исландии.
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29 июня 2022 12:26
Официально: Джоди Фостер утверждена на ведущую роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
На этот раз действие развернется на Аляске.
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27 мая 2022 11:36
Слух: Джоди Фостер может сыграть главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Действие новой истории развернется в Арктике.
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22 февраля 2022 10:36
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