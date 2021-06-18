«В ритме жизни» – сериал производства стримингового сервиса Apple TV+ от режиссера фильмов «Тоня против всех» и «Круэлла» Крэйга Гиллеспи. Главная героиня – домохозяйка из Сан-Диего Шейла Рубин. Некогда вхожая в университетскую богему, теперь она стала заложницей рутины: отвезти ребенка в школу, купить продукты, приготовить ужин. Ей стало свойственно заедать свои проблемы, и потому агрессивный голос в ее голове постоянно говорит ей о том, какое она ничтожество. Но однажды она случайно оказывается на занятии по аэробике, после чего ее жизнь круто меняется.