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Постер к сериалу В ритме жизни
Постер к сериалу В ритме жизни
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы В ритме жизни
В ритме жизни (2021 - …) Physical 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«В ритме жизни» – сериал производства стримингового сервиса Apple TV+ от режиссера фильмов «Тоня против всех» и «Круэлла» Крэйга Гиллеспи. Главная героиня – домохозяйка из Сан-Диего Шейла Рубин. Некогда вхожая в университетскую богему, теперь она стала заложницей рутины: отвезти ребенка в школу, купить продукты, приготовить ужин. Ей стало свойственно заедать свои проблемы, и потому агрессивный голос в ее голове постоянно говорит ей о том, какое она ничтожество. Но однажды она случайно оказывается на занятии по аэробике, после чего ее жизнь круто меняется.

В ритме жизни - трейлер второго сезона
В ритме жизни
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роуз Бирн
Роуз Бирн Sheila Rubin
Джеффри Аренд
Джеффри Аренд
Иэн Гомес
Иэн Гомес
Пол Спаркс
Пол Спаркс John Breem
Рори Сковел
Рори Сковел Danny Rubin
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «В ритме жизни»
TBA
Сезон 2 Серия 9
29 июля 2022
TBA
Сезон 2 Серия 10
5 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
В ритме жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
В ритме жизни - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни»
Роуз Бирн стремится изменить мир фитнеса в трейлере второго сезона сериала «В ритме жизни»
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни»
Звезда «Белого лотоса» Мюррэй Бартлетт сыграет соперника Роуз Бирн во втором сезоне сериала «В ритме жизни»
Слушать саундтрек сериала В ритме жизни
Кадры из сериала
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