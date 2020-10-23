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Постер к сериалу Полезные советы от Джона Уилсона
Постер к сериалу Полезные советы от Джона Уилсона
Постер к сериалу Полезные советы от Джона Уилсона
Постер к сериалу Полезные советы от Джона Уилсона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Полезные советы от Джона Уилсона
Полезные советы от Джона Уилсона (2020 - …) How To with John Wilson 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Полезные советы от Джона Уилсона» – это философская комедия о простом жителе Нью-Йорка, который хочет поделиться своими необычными наблюдениями. Джон берет камеру и выходит на улицы родного города, чтобы изучить реальную жизнь мегаполиса. Он задает странные вопросы и находит на них не менее странные ответы. Зрителей ждут действительно ценные рекомендации по выживанию в Нью-Йорке, а также неожиданные интервью и забавные бытовые ситуации – от приготовления ризотто до борьбы со строительными лесами.

Полезные советы от Джона Уилсона - трейлер второго сезона
Полезные советы от Джона Уилсона
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Джон М. Уилсон
Нико Нельсон
Синтия Ларсон
Рон Лоу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полезные советы от Джона Уилсона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Полезные советы от Джона Уилсона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
HBO продлил на третий сезон сериал «Полезные советы от Джона Уилсона»
HBO продлил на третий сезон сериал «Полезные советы от Джона Уилсона»
Кадры из сериала
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