Сериал «Полезные советы от Джона Уилсона» – это философская комедия о простом жителе Нью-Йорка, который хочет поделиться своими необычными наблюдениями. Джон берет камеру и выходит на улицы родного города, чтобы изучить реальную жизнь мегаполиса. Он задает странные вопросы и находит на них не менее странные ответы. Зрителей ждут действительно ценные рекомендации по выживанию в Нью-Йорке, а также неожиданные интервью и забавные бытовые ситуации – от приготовления ризотто до борьбы со строительными лесами.