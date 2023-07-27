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Постер фильма Красно-белый и Королевский синий
7.4
Киноафиша Фильмы Красно-белый и Королевский синий
7.4

Красно-белый и Королевский синий

, 2023
Red, White & Royal Blue
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Красно-белый и Королевский синий
7.4

В ролях

Ума Турман
Ума Турман
Ellen Claremont
Сара Шахи
Сара Шахи
Захра Бэнкстон
Элли Бамбер
Элли Бамбер
Princess Beatrice
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Николас Голицын
Николас Голицын
Принц Генри
Тейлор Захар Перес
Алекс Клэрмонт-Диаз
Джемма Редгрейв
Джемма Редгрейв
Narration
Томас Флинн
Томас Флинн
Prince Philip
Bridget Benstead
Princess Martha
Рэйчел Хилсон
Рэйчел Хилсон
Nora Holleran
Michael Ayala-Cole
Buckingham Palace Waiter
Режиссер Matthew López
Сценарист Грег Берланти, Кейси Маккуистон, Matthew López, Ted Malawer
Композитор София Хултквист
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 августа 2023
Премьера в мире 27 июля 2023
MPAA R
Производство Amazon Studios, Berlanti Productions, Berlanti Schechter Films
Другие названия
Red, White & Royal Blue, Rojo, blanco y sangre azul, My dear f***ing prince, Royal Blue, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Bleu royal, blanc et rouge, Červená, bílá a královsky modrá, Crvena, Bijela i Kraljevski Plava, Raudona, balta ir karališka mėlyna, Rosso, bianco & sangue blu, Roșu, alb & sânge albastru, RWRB, Vermell, blanc i sang blava, Vörös, fehér és királykék, Κόκκινο, λευκό & βασιλικό μπλε, Красный, белый и королевский синий, Црвено, бело и краљевски плаво, Червоний, білий та королівський синій, אדום, לבן וכחול מלכותי, الأحمر والأبيض والأزرق الملكي, قرمز، سفید و آبی سلطنتی, रेड व्हाइट & रॉयल ब्लू, ரெட், வைட் & ராயல் ப்ளூ, రెడ్ వైట్ & రాయల్ బ్లూ, เรด ไวท์ & รอยัล บลู, 빨강, 파랑, 어쨌든 산란, 星条旗与皇室蓝, 星条红与王室蓝, 星条红与皇室蓝, 王室緋聞守則, 红，白与皇室蓝, 赤と白とロイヤルブルー, Bleu royal, blanc, rouge, 红 白与皇家蓝, တော်ဝင်မင်းသားနှစ်ယောက်၏ အချစ်, Rot, Weiß und Königlich Blau, Đỏ, Trắng & Xanh Hoàng Gia, Red White and Royal Blue, 红，白与皇家蓝, Красно-белый и Королевский синий, Црвена, бела и краљевско плава

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 16 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 мая 2023

Цитаты

Alex Claremont-Diaz Ладно, вот что мы сделаем.
Prince Henry Говори.
Alex Claremont-Diaz Ты не менее чем на пятьсот футов будешь держаться от меня всю ночь.
Prince Henry Разумный план.
Alex Claremont-Diaz Я ещё не закончил.
Prince Henry Конечно, ты не закончил.
Alex Claremont-Diaz А в полночь ты придёшь в мою комнату на втором этаже резиденции, где я собираюсь сделать с тобой кое-что очень нехорошее.

Отзывы о фильме

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