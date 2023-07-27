Красно-белый и Королевский синий, 2023

ПроизводствоAmazon Studios, Berlanti Productions, Berlanti Schechter Films
Другие названия
Red, White & Royal Blue, Rojo, blanco y sangre azul, My dear f***ing prince, Royal Blue, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Bleu royal, blanc et rouge, Červená, bílá a královsky modrá, Crvena, Bijela i Kraljevski Plava, Raudona, balta ir karališka mėlyna, Rosso, bianco & sangue blu, Roșu, alb & sânge albastru, RWRB, Vermell, blanc i sang blava, Vörös, fehér és királykék, Κόκκινο, λευκό & βασιλικό μπλε, Красный, белый и королевский синий, Црвено, бело и краљевски плаво, Червоний, білий та королівський синій, אדום, לבן וכחול מלכותי, الأحمر والأبيض والأزرق الملكي, قرمز، سفید و آبی سلطنتی, रेड व्हाइट & रॉयल ब्लू, ரெட், வைட் & ராயல் ப்ளூ, రెడ్ వైట్ & రాయల్ బ్లూ, เรด ไวท์ & รอยัล บลู, 빨강, 파랑, 어쨌든 산란, 星条旗与皇室蓝, 星条红与王室蓝, 星条红与皇室蓝, 王室緋聞守則, 红，白与皇室蓝, 赤と白とロイヤルブルー, Bleu royal, blanc, rouge, 红 白与皇家蓝, တော်ဝင်မင်းသားနှစ်ယောက်၏ အချစ်, Rot, Weiß und Königlich Blau, Đỏ, Trắng & Xanh Hoàng Gia, Red White and Royal Blue, 红，白与皇家蓝, Красно-белый и Королевский синий, Црвена, бела и краљевско плава