Лиза Колон-Зайас
Liza Colón-Zayas
Персоны
Лиза Колон-Зайас
Лиза Колон-Зайас
Liza Colón-Zayas
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бронкс, США
Популярные фильмы
6.6
Allswell
(2022)
0.0
Медведь
(2022)
0.0
Человек-паук 4
(2026)
Фильмография Лиза Колон-Зайас
Человек-паук 4
Spider-Man: Brand New Day
боевик, приключения, фэнтези
2026, США
Медведь
драма, комедия
2022, США
6.6
Allswell
Allswell
комедия, драма
2022, США
Новости о Лиза Колон-Зайас
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
Джереми Аллен Уайт устанавливает высокие стандарты в трейлере третьего сезона «Медведя»
Перерождение ресторанчика The Beef: вышел тизер второго сезона сериала «Медведь»
В какой последовательности смотреть аниме «Доктор Стоун»: полный гид по сезонам, спешлам и фильму, чтобы не наворотить дел
Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино
На вид безобидная вещь: чем Кирпич в «Месте встречи» вскрывал сумки прямо в трамвае — не бритва и не нож
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)
Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
