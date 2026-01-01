Мэтт Бомер – американский актер театра, кино и телевидения, родился 11 октября 1977 в Уэбстер-Гроувсе, Миссури, США. Его отец был в свое время профессиональным игроком и сделал успешную карьеру в американском футболе. Мэтт с ранних лет был увлечен спортом, а в играх школьной команды всегда выкладывался на полную. Еще одной страстью Мэтта был театр. Когда мальчику было восемь, он захотел стать звездой экранов и даже просил маму найти ему агента, однако та не восприняла его слова всерьез. Свое актерское мастерство парень оттачивал на репетициях школьных постановок. Затем уже в зрелом возрасте перед Бомером стал выбор: спорт или театр. Он даже выписал на листок все «за» и «против» каждого варианта. В итоге выбрал сцену и ни разу не пожалел об этом.

После окончания средней школы Мэтт начал участвовать в полулюбительских постановках вместе со своим давним приятелем Ли Пейсом. Он поступил в Университете Карнеги в Питтсбурге, где в 2001 году получил степень бакалавра искусств.

Роли Мэтта Бомера

После получения диплома Мэтт Бомер переехал в Нью-Йорк и стал активно посещать различные кастинги. Первое время он работал в театре и уже вскоре получил свою первую роль на телевидении. Актер появился в эпизодической роли в сериале «Все мои дети» (2001), дневной мыльной опере телеканала ABC. Затем с 2001 по 2003 он исполнял роль Бена Рида в сериале «Путеводный свет». Именно благодаря этой роли актер засветился, и ему начали поступать предложения известных режиссеров. В 2003 году Бомер появился в сериалах «Птицы войны: дневник неизвестного авиатора» и «Вернуть из мертвых». Далее он участвовал в съемках сериала «Северный берег» и сыграл в кинофильмах – «Иллюзия полета» и «Техасская резня бензопилой». «Техасская резня» была первым проектом, где Мэтт получил главную роль, что принесло ему еще больше популярности.

С 2007 по 2009 Мэтт вновь вернулся к телевизионным проектам. Самыми яркими работами с его участием стали сериалы «Чак», «Лузеры», а также приключенческий фильм «Пропавший», в котором Мэтт вновь исполнил главную роль.

Мэтт Бомер - «Белый воротничок»

Настоящий успех пришел к Мэтту Бомеру в 2009 году, когда он начал сниматься в главной роли сериала «Белый воротничок» телеканала USA Network. Сериал повествует о расследовании преступлений отделом ФБР, именуемый «белыми воротничками», а помогает ему бывший похититель предметов искусства Нил Кэффри (Мэтт Бомер) в обмен за свою ограниченную свободу. Всего было показано 6 сезонов, проект выходил на экраны с 2009 по 2014 год.

Параллельно со съемками в «Белом воротничке», Бомер работал и над другими картинами. Самыми успешными из них стал фильм «СуперМайк» и антиутопия «Время», где актер снялся вместе с Джастином Тимберлейком и Амандой Сайфрид. В 2014 году вышли сразу несколько лент с участием Мэтта: «Обыкновенное сердце», «Любовь сквозь время» и «Космическая станция 76».

За свою роль второго плана в драме «Обыкновенное сердце» Мэтт Бомер получил премию «Золотой глобус». Фильм принес ему славы не меньше, чем сериал «Белый воротничок». Эта драма, действие которой происходит в первой половине 1980-х, рассказывает о нескольких жителях Нью-Йорка нетрадиционной сексуальной ориентации, которые пытаются привлечь внимание властей и общества к начинающейся эпидемии СПИДа. Главную роль в картине исполнил Марку Руффало, также в ней сыграли Джулия Робертс и Тейлор Китч.

Мэтт Бомер - «Американская история ужасов»

Позже в 2014 году актер появился в 4 сезоне «Фрик шоу» нашумевшего телесериала «Американская история ужасов», сыграв там эпизодическую роль, а спустя год он вернулся в 5 сезоне проекта, «Отель», получив уже одну из центральных ролей. Этот сезон рассказывает о расследовании детективом серии загадочных убийств в отеле «Кортез». В этой части сериала его можно увидеть в эротической сцене вместе с Леди Гагой.

Последние проекты с Мэттом Бомером: Славные парни (2016), Великолепная семерка (2016) и сериал «Последний магнат» (2016-2017).

Личная жизнь Мэтта Бомера

Долгое время актер пытался скрыть от прессы детали своей личной жизни. Лишь в начале 2012 года Мэтт Бомер совершил каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В настоящее время Мэттью состоит в длительных отношениях с американским писателем Саймоном Холлсом. Бомер и Холлc проживают в браке и воспитывают троих детей, двое из которых являются близнецами, рожденными суррогатной матерью.