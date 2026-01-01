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Мэтт Бомер

Matt Bomer

Дата рождения
11 октября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Уэбстер-Гровс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Мэтта Бомера

Мэтт Бомер – американский актер театра, кино и телевидения, родился  11 октября 1977 в Уэбстер-Гроувсе, Миссури, США. Его отец был в свое время профессиональным игроком и сделал успешную карьеру в американском футболе. Мэтт с ранних лет был увлечен спортом, а в играх школьной команды всегда выкладывался на полную. Еще одной страстью Мэтта был театр. Когда мальчику было восемь, он захотел стать звездой экранов и даже просил маму найти ему агента, однако та не восприняла его слова всерьез. Свое актерское мастерство парень оттачивал на репетициях школьных постановок. Затем уже в зрелом возрасте перед Бомером стал выбор: спорт или театр. Он даже выписал на листок все «за» и «против» каждого варианта. В итоге выбрал сцену и ни разу не пожалел об этом.

После окончания средней школы Мэтт начал участвовать в полулюбительских постановках вместе со своим давним приятелем Ли Пейсом. Он поступил в Университете Карнеги в Питтсбурге, где в 2001 году получил степень бакалавра искусств.

Роли Мэтта Бомера

После получения диплома Мэтт Бомер переехал в Нью-Йорк и стал активно посещать различные кастинги. Первое время он работал в театре и уже вскоре получил свою первую роль на телевидении. Актер появился в эпизодической роли в сериале «Все мои дети» (2001), дневной мыльной опере телеканала ABC. Затем с 2001 по 2003 он исполнял роль Бена Рида в сериале «Путеводный свет». Именно благодаря этой роли актер засветился, и ему начали поступать предложения известных режиссеров. В 2003 году Бомер появился в сериалах «Птицы войны: дневник неизвестного авиатора» и «Вернуть из мертвых». Далее он участвовал в съемках сериала «Северный берег» и сыграл в кинофильмах – «Иллюзия полета» и «Техасская резня бензопилой». «Техасская резня» была первым проектом, где Мэтт получил главную роль, что принесло ему еще больше популярности.

С 2007 по 2009 Мэтт вновь вернулся к телевизионным проектам. Самыми яркими работами с его участием стали сериалы «Чак», «Лузеры», а также приключенческий фильм «Пропавший», в котором Мэтт вновь исполнил главную роль.

Мэтт Бомер - «Белый воротничок»

Настоящий успех пришел к Мэтту Бомеру в 2009 году, когда он начал сниматься в главной роли сериала «Белый воротничок» телеканала USA Network. Сериал повествует о расследовании преступлений отделом ФБР, именуемый «белыми воротничками», а помогает ему бывший похититель предметов искусства Нил Кэффри (Мэтт Бомер) в обмен за свою ограниченную свободу. Всего было показано 6 сезонов, проект выходил на экраны с 2009 по 2014 год.

Параллельно со съемками в «Белом воротничке», Бомер работал и над другими картинами. Самыми успешными из них стал фильм «СуперМайк» и антиутопия «Время», где актер снялся вместе с Джастином Тимберлейком и Амандой Сайфрид. В 2014 году вышли сразу несколько лент с участием Мэтта: «Обыкновенное сердце», «Любовь сквозь время» и «Космическая станция 76».

За свою роль второго плана в драме «Обыкновенное сердце» Мэтт Бомер получил премию «Золотой глобус». Фильм принес ему славы не меньше, чем сериал «Белый воротничок». Эта драма, действие которой происходит в первой половине 1980-х, рассказывает о нескольких жителях Нью-Йорка нетрадиционной сексуальной ориентации, которые пытаются привлечь внимание властей и общества к начинающейся эпидемии СПИДа. Главную роль в картине исполнил Марку Руффало, также в ней сыграли Джулия Робертс и Тейлор Китч.

Мэтт Бомер - «Американская история ужасов»

Позже в 2014 году актер появился в 4 сезоне «Фрик шоу» нашумевшего телесериала «Американская история ужасов», сыграв там эпизодическую роль, а спустя год он вернулся в 5 сезоне проекта, «Отель», получив уже одну из центральных ролей. Этот сезон рассказывает о расследовании детективом серии загадочных убийств в отеле «Кортез». В этой части сериала его можно увидеть в эротической сцене вместе с Леди Гагой.

Последние проекты с Мэттом Бомером: Славные парни (2016), Великолепная семерка (2016) и сериал «Последний магнат» (2016-2017).

Личная жизнь Мэтта Бомера

Долгое время актер пытался скрыть от прессы детали своей личной жизни. Лишь в начале 2012 года Мэтт Бомер совершил каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В настоящее время Мэттью состоит в длительных отношениях с американским писателем Саймоном Холлсом. Бомер и Холлc проживают в браке и воспитывают троих детей, двое из которых являются близнецами, рожденными суррогатной матерью.

Связи Мэтта Бомера
Лили Коллинз
друзья со школы Лили Коллинз
Ли Пейс
близкие друзья Ли Пейс

Популярные фильмы

Американская история преступлений 8.2
Американская история преступлений (2016)
Белый воротничок 8.1
Белый воротничок (2009)
Друзья-путешественники 8.1
Друзья-путешественники (2023)

Фильмография Мэтта Бомера

Последствия 4.6
Последствия Outcome
комедия, триллер, исторический, криминал, драма 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Модерн прошлого века 7.2
Модерн прошлого века
комедия 2025, США
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях, часть 1 6.4
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях, часть 1 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One
боевик, приключения, анимация 2024, США
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 6.1
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three
боевик, приключения, анимация 2024, США
Смотреть трейлер
Друзья-путешественники 8.1
Друзья-путешественники
драма, мелодрама, триллер, мини-сериал 2023, США
Маэстро 6.6
Маэстро Maestro
биография, драма, музыка 2023, США
Смотреть трейлер
Легион супергероев 5.8
Легион супергероев Legion of Super-Heroes
боевик, анимация, фантастика 2023, США
Смотреть трейлер
Лига Справедливости: Мир войны 5.5
Лига Справедливости: Мир войны Justice League: Warworld
боевик, приключения, анимация 2023, США
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Интересные факты о Мэтте Бомере

  • Мэтт Бомер является открытым геем.
  • Поклонники книги "Пятьдесят оттенков серого" создали петицию, чтобы Бомер сыграл Кристиана Грэя, однако роль отдали Джейми Дорнану.
  • Со средней школы дружит с Ли Пейсом и Линн Коллинз.

Фотографии Мэтта Бомера

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