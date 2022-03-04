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Джонатан Прайс

Jonathan Pryce
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс Jonathan Pryce
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Дата рождения
1 июня 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Кармел, Флинтшир, Уэльс, Великобритания
Рост
183 см
Биография Джонатана Прайса

Содержание:

Джонатан Прайс — Фильмы
Джонатан Прайс — «Игра престолов»
Джонатан Прайс — Личная жизнь

Валлийский режиссер, актер театра и кино Джон (Джонатан) Прайс родился 1 июня 1947 года в Кармеле на севере Уэльса. Его отец был бывшим шахтером, вместе с женой они держали небольшой продуктовый магазин. У Джона есть две старшие сестры.

В 16 лет Джонатан поступил в арт-колледж, затем решил связать свою судьбу с педагогикой и поступил в университет Ормскирка. Во время учебы присоединился к университетскому театру. Преподаватель Прайса был восхищен талантами юноши и посоветовал ему стать актером.

Двадцатилетний Прайс поступил в лондонскую Королевскую академию драматического искусства. На курсе учились Алан Рикман, Брюс Пейн, Кеннет Брана, Фиона Шоу. После выпуска из академии Джонатан работал в театре Ливерпуля актером и режиссером. Затем присоединился к труппе Ноттингемского драматического театра, где играл в спектаклях «Укрощение строптивой», «Три сестры», «Кавказский меловой круг».

С 1979 года стал играть в «Королевской шекспировской труппе». За роль Гамлета Прайс был удостоен премии Лоуренса Оливье.

Джонатан Прайс — Фильмы

Первой киноработой Прайса стала небольшая роль в военной драме «Путешествие проклятых» (1976). Прорывом молодого актера стала главная роль в научно-фантастической антиутопии Терри Гиллиама «Бразилия» (1985). Лента положила начало сотрудничеству Гиллиама и Прайса. Так, актер получил роль второго плана в следующем фильме Гиллиама «Приключения Барона Мюнхгаузена» (1988). В 2018 году на экраны вышла долгожданная лента Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Режиссер пытался создать эту картину на протяжении 29 лет. Джонатан Прайс сыграл в фильме одного из ведущих персонажей — деревенского сапожника, вообразившего, что он настоящий Дон Кихот.

В 1992 году актер снялся в независимой американской картине «Американцы» Джеймса Фоули. В триллере об агентах недвижимости собрался отличный актерский состав: Прайс делил съемочную площадку с Аль Пачино, Джеком Леммоном, Эдом Харрисом и Алеком Болдуином.

Роль художника-гомосексуалиста Литтона Стрейчи в картине «Каррингтон» (1995) принесла Прайсу награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Вскоре Джонатан блеснул в роли полковника Хуана Перона в биографическом мюзикле «Эвита» (1996) с Мадонной и Антонио Бандерасом в главных ролях. В 1997 году актер появился в фильме бондианы «Завтра никогда не умрет» с Пирсом Броснаном. В фильме Прайс сыграл психопатического медиамагната Эллиота Карвера.

В культовой картине «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003) Прайс получил роль второго плана — губернатора Уэзерби Суонна. Его персонаж также появился во второй и третьей частях «Пиратов».

В 2005 году Прайс сыграл короля Якова I в исторической драме Терренса Малика «Новый свет».

В 2000-ые засветился в фильмах: «Бросок кобры», «Бросок кобры 2», «Спасение», «Женщина в золоте», «Сказки на ночь».

Кроме того, Прайс принял участие в телевизионном сериале Тома Харди «Табу».

Джонатан Прайс — «Игра престолов»

Джонатан Прайс сыграл лидера религиозного движения Воробьи — Его Воробейшество — в пятом сезоне сериала «Игра престолов». Его персонаж — выходец из семьи сапожников, который разбогател благодаря качественной обуви и стал спускать деньги на развлечения и разврат. Однажды он опомнился и решил все изменить. Он стал септоном, собрал своих последователей, добрался до Королевской Гавани и начал вершить правосудие над отступниками веры.

Джонатан Прайс — Личная жизнь

В 1972 году Прайс стал встречаться с актрисой Кейт Фахи, с которой жил в гражданском браке до 2015 годя: спустя 43 года они узаконили отношения. У Прайс и Фахи трое детей: Патрик, Гэбриэл, Фиби. 

Интересные факты о Джонатане Прайсе
  • В 2006 году Прайс был удостоен степени доктора в университете Ливерпуля.
  • Изначально Прайс отказался от роли Его Воробейшества из-за нелюбви артиста к жанру фэнтези. Знакомство с миром «Игры престолов» переубедило актера.
Фильмография Джонатана Прайса
Старые ножи
Старые ножи
триллер 2022, США
5.0
Два папы
Два папы
драма, комедия, биография 2019, Великобритания / Италия / Аргентина / США
7.0
Человек, который убил Дон Кихота
Человек, который убил Дон Кихота
фантастика, приключения 2018, Испания / Великобритания / Португалия
6.0
Жена
Жена
драма 2017, Швеция / США
7.0
Необыкновенная история на Рождество
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография 2017, Ирландия / Канада
6.0
TheatreHD: Globe: Венецианский купец
TheatreHD: Globe: Венецианский купец
спектакль 2016, Великобритания
0.0
Из другого теста
Из другого теста
драма, комедия 2015, Великобритания / Венгрия
6.0
Послушай, Филип
Послушай, Филип
драма 2014, США
6.0
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