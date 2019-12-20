Эпическая сказка о долге, семье и кознях судьбы. «Ведьмак» основан на популярной серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Геральту из Ривии, беспощадному охотнику, трудно найти свое место в этом мире, в особенности когда люди ведут себя хуже зверей. Но судьба его заводит прямо в объятия загадочных событий, где есть место принцессе и ее секретам, могущественному магу. И много вопросов о добре и зле.
Сериал представляет собой вольный пересказ книг польского писателя Анджея Сапковского. Кроме того, авторы ориентировались на одноименный цикл видеоигр. Однако образ Геральда из Ривии и основной сюжет сильно отличаются как от литературного первоисточника, так и от компьютерной трилогии.
Первая экранизация рассказов Сапковского состоялась в 2001 году. Сериал «Ведьмак» для польского телевидения поставил режиссер Марек Бродский, а центральную роль исполнил Михал Жебровский.
Основная часть съемок проходила в Венгрии, где в первозданном виде сохранились необходимые для сеттинга средневековые сооружения. Также использовались локации в Польше, Австрии и на Канарских островах.
Исполнитель главной роли Генри Кавилл — опытный геймер. Помимо трилогии о «Ведьмаке» актер является поклонником World of Warcraft и Total War. Во время пандемии Кавилл выложил в Instagram ролик с собственноручной сборкой нового игрового ПК, в итоге ставший вирусным.
Изначально Хиссрик отвергла кандидатуру Кавилла, однако 207 других претендентов ей понравились еще меньше. После повторной встречи с актером шоураннер ответила согласием.
Кастинг шоу вызвал негативную реакцию поклонников оригинала. Преданные фанаты книг и серии игр «Ведьмак» посчитали, что появление в сюжете неевропеоидных персонажей неуместно. В частности, пользователи сети из Польши обвиняли американцев в неуважении к их культуре. Некоторые СМИ, в свою очередь, назвали возмущающихся расистами.
Музыку написала американка русского происхождения Соня Белоусова в соавторстве с итальянцем Джионой Остинелли. В общей сложности ими было задействовано порядка шестидесяти различных инструментов.