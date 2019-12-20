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Постер к сериалу Ведьмак
Постер к сериалу Ведьмак
Постер к сериалу Ведьмак
Постер к сериалу Ведьмак
Постер к сериалу Ведьмак
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Ведьмак
Ведьмак (2019 - …) The Witcher 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Эпическая сказка о долге, семье и кознях судьбы. «Ведьмак» основан на популярной серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Геральту из Ривии, беспощадному охотнику, трудно найти свое место в этом мире, в особенности когда люди ведут себя хуже зверей. Но судьба его заводит прямо в объятия загадочных событий, где есть место принцессе и ее секретам, могущественному магу. И много вопросов о добре и зле.

Ведьмак - дублированный трейлер второго сезона
Ведьмак
дублированный трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Лорен Шмидт Хиссрик
Лорен Шмидт Хиссрик
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Генри Кавилл
Генри Кавилл Geralt of Rivia
Ким Бодния
Ким Бодния Vesemir
Анна Шаффер
Анна Шаффер Triss Merigold
Махеш Джаду
Махеш Джаду Vilgefortz of Roggeveen
Имон Фэррен
Имон Фэррен Cahir
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ведьмак - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Ведьмак - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Ведьмак - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Слушать саундтрек сериала Ведьмак
Кадры из сериала
Интересные факты

Сериал представляет собой вольный пересказ книг польского писателя Анджея Сапковского. Кроме того, авторы ориентировались на одноименный цикл видеоигр. Однако образ Геральда из Ривии и основной сюжет сильно отличаются как от литературного первоисточника, так и от компьютерной трилогии.

Первая экранизация рассказов Сапковского состоялась в 2001 году. Сериал «Ведьмак» для польского телевидения поставил режиссер Марек Бродский, а центральную роль исполнил Михал Жебровский.

Основная часть съемок проходила в Венгрии, где в первозданном виде сохранились необходимые для сеттинга средневековые сооружения. Также использовались локации в Польше, Австрии и на Канарских островах.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл — опытный геймер. Помимо трилогии о «Ведьмаке» актер является поклонником World of Warcraft и Total War. Во время пандемии Кавилл выложил в Instagram ролик с собственноручной сборкой нового игрового ПК, в итоге ставший вирусным.

Изначально Хиссрик отвергла кандидатуру Кавилла, однако 207 других претендентов ей понравились еще меньше. После повторной встречи с актером шоураннер ответила согласием.

Кастинг шоу вызвал негативную реакцию поклонников оригинала. Преданные фанаты книг и серии игр «Ведьмак» посчитали, что появление в сюжете неевропеоидных персонажей неуместно. В частности, пользователи сети из Польши обвиняли американцев в неуважении к их культуре. Некоторые СМИ, в свою очередь, назвали возмущающихся расистами.

Музыку написала американка русского происхождения Соня Белоусова в соавторстве с итальянцем Джионой Остинелли. В общей сложности ими было задействовано порядка шестидесяти различных инструментов.

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