Интересные факты

Сериал представляет собой вольный пересказ книг польского писателя Анджея Сапковского. Кроме того, авторы ориентировались на одноименный цикл видеоигр. Однако образ Геральда из Ривии и основной сюжет сильно отличаются как от литературного первоисточника, так и от компьютерной трилогии.

Первая экранизация рассказов Сапковского состоялась в 2001 году. Сериал «Ведьмак» для польского телевидения поставил режиссер Марек Бродский, а центральную роль исполнил Михал Жебровский.

Основная часть съемок проходила в Венгрии, где в первозданном виде сохранились необходимые для сеттинга средневековые сооружения. Также использовались локации в Польше, Австрии и на Канарских островах.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл — опытный геймер. Помимо трилогии о «Ведьмаке» актер является поклонником World of Warcraft и Total War. Во время пандемии Кавилл выложил в Instagram ролик с собственноручной сборкой нового игрового ПК, в итоге ставший вирусным.

Изначально Хиссрик отвергла кандидатуру Кавилла, однако 207 других претендентов ей понравились еще меньше. После повторной встречи с актером шоураннер ответила согласием.

Кастинг шоу вызвал негативную реакцию поклонников оригинала. Преданные фанаты книг и серии игр «Ведьмак» посчитали, что появление в сюжете неевропеоидных персонажей неуместно. В частности, пользователи сети из Польши обвиняли американцев в неуважении к их культуре. Некоторые СМИ, в свою очередь, назвали возмущающихся расистами.

Музыку написала американка русского происхождения Соня Белоусова в соавторстве с итальянцем Джионой Остинелли. В общей сложности ими было задействовано порядка шестидесяти различных инструментов.