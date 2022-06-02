Содержание:
Фильмы с Гэри Олдманом
- Гэри Олдман – «Сид и Нэнси»
- Гэри Олдман - Гарри Поттер
- Гэри Олдман - «Темные времена»
Личная жизнь Гэри Олдмана
Гэри Олдман – британский актер, режиссер и продюсер, родился 21 марта 1958 года в Лондоне, в семье сварщика Леонардо Олдмана и домохозяйки Кэтлин. Семья Олдман жила довольно скромно, а когда отец ушел из семьи, оставив маму с Гэри и двумя его сестрами, их положение стало еще хуже. Единственной радостью для Олдмана были занятия в молодежном театре, которые он посещал с 14 лет. В театре ему доставались разные роли, и он всегда блестяще с ними справлялся, однако в тот момент даже не задумывался об актерской карьере. В 16 лет Гэри бросил школу и устроился продавцом спортивного снаряжения, свободное время посвящая литературе и игре на гитаре. В 1975 году планы Олдмена резко переменились, когда он посмотрел фильмы «Бешеная луна» и «Если…» и был под таким большим впечатлением от таланта актеров, что решил для себя во что бы то ни было попасть в мир кино и научиться перевоплощаться в разные образы.
В том же году Гэри подал документы в Королевскую академию драматического искусства, однако строгие экзаменаторы не одобрили его кандидатуру, а один из членов комиссии даже посоветовал парню выбрать другую профессию. Тем не менее, Олдман не пал духом и поступил в театральный колледж Rose Bruford, а четыре года спустя получил диплом бакалавра с отличием и даже добился стипендии. По окончании колледжа Гэри 9 лет работал в лондонском театре, гастролируя по Европе и Южной Америке, и получил несколько престижных театральных премий, однако настоящий успех пришел к нему в кино.
В кино Гэри впервые снялся в 1982 году в картине «Память». После этого он сыграл в «Тем временем» (1984), «Парень Моргана» (1984), «Драмарама» (1984) и «Летний сезон» (1985).
Прорыв в его актерской карьере случился уже спустя 6 лет, когда он сыграл главную мужскую роль в драме «Сид и Нэнси» (1986), рассказывающей о жизни Саймона Ричи, известного как Сид Вишес, бас-гитариста «Sex Pistols». Роль Сида Вишеса принесла Олдману несколько престижных наград, и все больше режиссеров стало приглашать его в качественные проекты.
Следующий год также принес Гэри яркую роль в фильме «Навострите ваши уши». После выхода картины актер стал еще популярнее, и вслед за этим проектом появился на экранах в таких лентах, как «Преступный закон» (1988), «Дракула» (1992), «Ромео истекает кровью» (1993) и «Бессмертная возлюбленная» (1994). После серии блестяще исполненных ролей Гэри Олдман стал одним из самых востребованных голливудских актеров. Ежегодно выходило по несколько кинолент с его участием, большинство из которых имели хорошие сборы в прокате. К культовым картинам с участием британского актера также можно причислить «Алая буква» (1995), «Самолет президента» (1997), «Пятый элемент» (1998) и «Маленькие пальчики» (2003). Особенными для Гэри стали также криминальный боевик «Леон» (1994), так как был его первым неанглоязычным фильмом, а также «Не глотать» (1997), где он впервые был не только актером, а также режиссером и автором сценария.
В 2001 году на фестивале кино в США Гэри Олдману была вручена престижная премия за особый вклад в мировое кино, после чего в его карьере начался новый этап. Роли этого периода, такие как в серии фильмах о Бэтмене и Гарри Поттере, были разноплановыми, исполненными драматизмом.
В Поттериане Олдман сыграл крестного Гарри Поттера - волшебника Сириуса Блэка, который был несправедливо осужден за предательство семьи Поттер. Персонаж впервые появился в третьей части саги и покинул ее в шестой.
Также многие зрители помнят Олдмена по ролям в картинах «Нерожденный» (2009) и «Шпион, выйди вон» (2011), за которую он был удостоен премии Empire Awards за лучшую мужскую роль и номинирован на «Оскара». Также актера можно увидеть в лентах «Самый пьяный округ в мире» (2012), «Робокоп» (2014), «Планета обезьян: Революция» (2014) и «Телохранитель киллера» (2017).
В 2017 году Олдман сыграл роль в байопике, посвященном жизни Уинстона Черчилля, за что удостоился множества престижных наград. Его победа на Оскаре тоже никого не удивила, ведь критики сочли, что эта роль всей жизни актера.
В 1987 году Гэри Олдман женился на актрисе Лесли Мэнвилл, но их брак не продлился и трех лет, а причиной разрыва стал роман актера с Умой Турман. Ума и Гэри сочетались браком в 1990 году, но спустя два года расстались, а одной из причин развода стало то, что Олдман много пил и лечился от алкогольной зависимости в клинике.
В 1997 году британский актер женился на фотографе Доне Фиорентино. В этом браке родилось двое сыновей. В 2001 году Дона подала на развод и заявила, что проблемы Гэри с алкоголем усугубились, к этому прибавилась страсть к наркотикам, также он часто оскорблял свою супругу и доходил до рукоприкладства.
С 2008 по 2015 год актер был женат на джазовой певице Александра Эденборо.
С 2017 года Олдман состоит в браке с писательницей Жизель Шмидт. Всего у Олдмена четверо сыновей от предыдущих браков.
- В мире кино Олдман прославился после роли Сида Вишеса в биографической драме «Сид и Нэнси». Эта роль заняла 62-ю строчку в списке «100 величайших ролей всех времен» по версии «Premiere Magazine».
- Для того, чтобы сыграть Вишеса, Гэри было необходимо сбросить вес, однако он так перестарался, что попал в больницу.
- На своих вторых съемках, в картине «Тем временем» с Гэри произошел небольшой несчастный случай: вместе со своим коллегой Тимом Ротом они бросали бутылки молока, одна из которых попала в люминесцентную лампу и ударила Олдмана.
- В 1993-м году актер был членом жюри Каннского кинофестиваля.
- Гэри озвучивал персонажей видеоигр («The Legend of Spyro», «Call of Duty») и мультфильмов («Кунг-фу панда», «Планета 51», «Волшебный меч: В поисках Камелота»).