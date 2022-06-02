Содержание:

Фильмы с Гэри Олдманом

- Гэри Олдман – «Сид и Нэнси»

- Гэри Олдман - Гарри Поттер

- Гэри Олдман - «Темные времена»

Личная жизнь Гэри Олдмана

Гэри Олдман – британский актер, режиссер и продюсер, родился 21 марта 1958 года в Лондоне, в семье сварщика Леонардо Олдмана и домохозяйки Кэтлин. Семья Олдман жила довольно скромно, а когда отец ушел из семьи, оставив маму с Гэри и двумя его сестрами, их положение стало еще хуже. Единственной радостью для Олдмана были занятия в молодежном театре, которые он посещал с 14 лет. В театре ему доставались разные роли, и он всегда блестяще с ними справлялся, однако в тот момент даже не задумывался об актерской карьере. В 16 лет Гэри бросил школу и устроился продавцом спортивного снаряжения, свободное время посвящая литературе и игре на гитаре. В 1975 году планы Олдмена резко переменились, когда он посмотрел фильмы «Бешеная луна» и «Если…» и был под таким большим впечатлением от таланта актеров, что решил для себя во что бы то ни было попасть в мир кино и научиться перевоплощаться в разные образы.

В том же году Гэри подал документы в Королевскую академию драматического искусства, однако строгие экзаменаторы не одобрили его кандидатуру, а один из членов комиссии даже посоветовал парню выбрать другую профессию. Тем не менее, Олдман не пал духом и поступил в театральный колледж Rose Bruford, а четыре года спустя получил диплом бакалавра с отличием и даже добился стипендии. По окончании колледжа Гэри 9 лет работал в лондонском театре, гастролируя по Европе и Южной Америке, и получил несколько престижных театральных премий, однако настоящий успех пришел к нему в кино.

Фильмы с Гэри Олдманом

В кино Гэри впервые снялся в 1982 году в картине «Память». После этого он сыграл в «Тем временем» (1984), «Парень Моргана» (1984), «Драмарама» (1984) и «Летний сезон» (1985).

Гэри Олдман – «Сид и Нэнси»

Прорыв в его актерской карьере случился уже спустя 6 лет, когда он сыграл главную мужскую роль в драме «Сид и Нэнси» (1986), рассказывающей о жизни Саймона Ричи, известного как Сид Вишес, бас-гитариста «Sex Pistols». Роль Сида Вишеса принесла Олдману несколько престижных наград, и все больше режиссеров стало приглашать его в качественные проекты.

Следующий год также принес Гэри яркую роль в фильме «Навострите ваши уши». После выхода картины актер стал еще популярнее, и вслед за этим проектом появился на экранах в таких лентах, как «Преступный закон» (1988), «Дракула» (1992), «Ромео истекает кровью» (1993) и «Бессмертная возлюбленная» (1994). После серии блестяще исполненных ролей Гэри Олдман стал одним из самых востребованных голливудских актеров. Ежегодно выходило по несколько кинолент с его участием, большинство из которых имели хорошие сборы в прокате. К культовым картинам с участием британского актера также можно причислить «Алая буква» (1995), «Самолет президента» (1997), «Пятый элемент» (1998) и «Маленькие пальчики» (2003). Особенными для Гэри стали также криминальный боевик «Леон» (1994), так как был его первым неанглоязычным фильмом, а также «Не глотать» (1997), где он впервые был не только актером, а также режиссером и автором сценария.

В 2001 году на фестивале кино в США Гэри Олдману была вручена престижная премия за особый вклад в мировое кино, после чего в его карьере начался новый этап. Роли этого периода, такие как в серии фильмах о Бэтмене и Гарри Поттере, были разноплановыми, исполненными драматизмом.

Гэри Олдман - Гарри Поттер

В Поттериане Олдман сыграл крестного Гарри Поттера - волшебника Сириуса Блэка, который был несправедливо осужден за предательство семьи Поттер. Персонаж впервые появился в третьей части саги и покинул ее в шестой.

Также многие зрители помнят Олдмена по ролям в картинах «Нерожденный» (2009) и «Шпион, выйди вон» (2011), за которую он был удостоен премии Empire Awards за лучшую мужскую роль и номинирован на «Оскара». Также актера можно увидеть в лентах «Самый пьяный округ в мире» (2012), «Робокоп» (2014), «Планета обезьян: Революция» (2014) и «Телохранитель киллера» (2017).

В 2017 году Олдман сыграл роль в байопике, посвященном жизни Уинстона Черчилля, за что удостоился множества престижных наград. Его победа на Оскаре тоже никого не удивила, ведь критики сочли, что эта роль всей жизни актера.

Личная жизнь Гэри Олдмана

В 1987 году Гэри Олдман женился на актрисе Лесли Мэнвилл, но их брак не продлился и трех лет, а причиной разрыва стал роман актера с Умой Турман. Ума и Гэри сочетались браком в 1990 году, но спустя два года расстались, а одной из причин развода стало то, что Олдман много пил и лечился от алкогольной зависимости в клинике.

В 1997 году британский актер женился на фотографе Доне Фиорентино. В этом браке родилось двое сыновей. В 2001 году Дона подала на развод и заявила, что проблемы Гэри с алкоголем усугубились, к этому прибавилась страсть к наркотикам, также он часто оскорблял свою супругу и доходил до рукоприкладства.

С 2008 по 2015 год актер был женат на джазовой певице Александра Эденборо.

С 2017 года Олдман состоит в браке с писательницей Жизель Шмидт. Всего у Олдмена четверо сыновей от предыдущих браков.