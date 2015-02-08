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Постер сериала Тайны миллиардера
Постер сериала Тайны миллиардера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Тайны миллиардера

Тайны миллиардера (2015 - 2024)

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

«Тайны миллиардера» – это документальный мини-сериал, расследующий дело знаменитого богача Роберта Дерста. Миллиардер обвиняется в целой серии нераскрытых убийств, но полиции до сих пор доподлинно неизвестно, он ли стоит за каждым из них. В сериал входит эксклюзивное интервью с самим Дерстом, которое он согласился дать впервые за три десятка лет. Герой признается, что в детстве он стал свидетелем самоубийства своей матери, после чего его психика серьезно пострадала и он стал искать утешения в неожиданных вещах.

В ролях
В ролях
Эндрю Джареки
Кевин Дж. Хайнс
Гари Наполи
Дебора Кэй Андерсон
Майкл Саймон Холл
Челси Гонзалез
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.5
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
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Сезоны
Тайны миллиардера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Тайны миллиардера - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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