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Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд Christopher Lloyd
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Дата рождения
22 октября 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Стэмфорд, Коннектикут, США
Рост
185 см
Биография Кристофера Ллойда

Содержание: 
Кристофер Ллойд — Фильмография
Кристофер Ллойд — Личная жизнь

Кристофер родился в Стэмфорде, штат Коннектикут, 22 октября 1938 года в семье успешного адвоката Сэмюэла Р. Ллойда и популярной певицы Рут Ллойд. Самый младший из семи детей Кристофер с детства проявлял театральные наклонности. Уже в 14 лет мальчик попал в постановку уличного театра. Новый мир увлек юное дарование и после окончания школы в 1958 году Кристофер переехал в Нью-Йорк, чтобы обучаться театральному искусству.

Прошло совсем немного времени, а будущий актер уже учился у Стэнфорда Мейснера в его мастерской. Видный театральный деятель, Мейснер создал свой особый авторский курс обучения актерскому мастерству, немного переделав систему Станиславского.

Оттачивая мастерство в театре, вдохновенно перевоплощаясь в разные роли, Ллойд совершенствовался от спектакля к спектаклю. Его дебютом на театральной сцене стала постановка Фернандо Аррабаля «И они надели наручники на цветы». Бесконечность человеческой фантазии и жестокости слились в единое целое, где Ллойд блистал своей игрой.

Не только актерский дар, но и уникальная внешность помогли Кристоферу надолго закрепиться на Бродвейских афишах. С 1969 года Ллойд появлялся почти во всех спектаклях. В основном это были Шекспировские пьесы, где редкий голос актера позволял идеально воплотить образ злодея. Также Ллойд отметился в «Чайке» Антона Чехова, «Что знает любая женщина» Джеймса Мэтью Барри и других. Всего актер воплотил на театральных подмостках более двухсот персонажей.

Кристофер Ллойд — фильмография

В 1973 году актер получил самую престижную театральную премию Drama Desk Award за роль в постановке «Каспар», после чего его заметили в сфере киноиндустрии и так начался путь Ллойда в кинематографе.

Дебютом стала работа Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли. Фильм был 5 раз номинирован на премию «Золотой глобус» и получил 5 «Оскаров», что стало рекордом в мире синематографа. Успех ленты заставил Ллойда переехать в Лос-Анджелес, чтобы окончательно посвятить себя миру кино.

На протяжении четырех лет — с 1978 по 1982 года Кристофер снимался в ситкоме «Такси», где внушительная внешность актера помогла ему сыграть роль таксиста, в прошлом священника и наркомана. Вместе с Ллойдом в фильме снимались такие звезды кино, как Дэнни-Де Вито, Джефф Конауэй, Джадд Хирш. За роль в сериале Кристофер получил всеобщее признание и две премии «Эмми».

Апогеем творчества актера стала роль в киношедевре «Назад в будущее» 1985 года, где Кристофер сыграл главную роль на пару с Майклом Джей Фоксом. Роль безумного ученого Эммета Брауна закрепила популярность Ллойда и дала еще больше выгодных предложений.

Дальше последовали роли в сериале «Удивительные истории», судьи-злодея Рока в «Кто подставил кролика Роджера» и профессора Димпле в «Дороге на Эйвонли». Последний принес Ллойду третью награду «Эмми».

В 1991 году актер был приглашен в сериал «Семейка Аддамс» на роль дядюшки Фестера, чему был несказанно рад. После этого он сыграл в сиквеле «Семейки», «Трассе 60» и еще более 20 фильмах во второстепенных и эпизодических ролях.

Игра актера по мнению многих критиков отлично подходит для воплощения злодеев или чудаковатых добряков, но при этом герой Ллойда всегда получается полным энтузиазма, напора и куража.

Кристофер Ллойд — личная жизнь

В данный момент Кристофер Ллойд не женат, хотя до этого 4 раза состоял в браке. Кэтрин Даллас Диксон Бойд стала первой женой актера еще в студенческие годы и прожила с ним в браке 12 лет.

Кейн Торнборг, тоже актриса, стала второй женой артиста и прожила с ним 13 лет. Через год после развода Ллойд женился на актрисе Кэрол Энн Ванек и прожил с ней в браке 3 года.

Последней супругой Кристофера стала сценарист и продюсер Джейн Уокер Вуд. Прожив 13 лет вместе, пара рассталась в 2005 году.

За все время отношений у актера не было детей.

Интересные факты о Кристофере Ллойде
  • Несмотря на бешеную популярность Ллойд любит уединение. Оттого часто ездит на рыбалку, любит слушать классическую музыку и отдыхать в одиночестве.
  • Ллойд не дает интервью и отказывается от участия в промо-акциях фильмов, в которых играет.
  • Перед съемками в «Пролетая над гнездом кукушки» Ллойд провел более двух недель в психиатрической лечебнице, чтобы лучше войти в роль.
Фильмография Кристофера Ллойда
Нежный бар
Нежный бар
драма 2022, США
6.0
Никто
Никто
боевик, триллер, криминал 2021, США
7.0
Границы
Границы
драма, комедия 2018, Канада / США
6.0
Муза смерти
Муза смерти
триллер 2017, Испания
6.0
Уйти красиво
Уйти красиво
комедия 2016, США
7.0
Как раз под Рождество
Как раз под Рождество
комедия, мелодрама 2015, США / Канада
6.0
Назад во времени
Назад во времени
документальный 2015, США / Великобритания / Канада
6.0
Зодиак: Знаки апокалипсиса
Зодиак: Знаки апокалипсиса
фантастика, боевик 2014, Канада
3.0
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Фотографии Кристофера Ллойда Все фотографии
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