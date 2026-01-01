Лесли Мэнвилл родилась 12 марта 1956 года в Брайтоне в Великобритании. Ее отец работал таксистом, мать была балериной. У Лесли есть две старшие сестры. В детстве Мэнвилл профессионально занималась пением, и сопрано девочки дважды было отмечено наградой песенного конкурса в Сассексе для детей, не достигших 18-летнего возраста. О карьере актрисы она задумалась после того, как обнаружила свой талант к импровизации. Окончив итальянскую Академию искусства Конти в Лондоне, Лесли стала работать в театре.

Её дебютом в кино стала роль в фильме 1985 года «Танец с незнакомцем».

В 1987 году Лесли вышла замуж за актёра Гари Олдмана, у них есть сын Альфи. Однако в 1989 году, всего через три месяца после рождения мальчика, семья распалась. Второй раз актриса вышла замуж в 2000 году за актёра Джо Диксона, но через четыре года они развелись.

Лэсли решила сделать перерыв в своей театральной карьере, сосредоточившись на съемках в кино. Удачным для актрисы оказался творческий союз с режиссёром Майком Ли: она сыграла в семи его фильмах.

Актриса продолжает активно сниматься. Как не раз отмечала в своих интервью Лесли, она чувствует себя на пике актёрской формы, не боится старости и полна энергии.