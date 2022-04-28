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Лесли Мэнвилл

Lesley Manville
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл Lesley Manville
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Дата рождения
12 марта 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Брайтон, Англия, Великобритания
Рост
157 см
Биография Лесли Мэнвилл

Лесли Мэнвилл родилась 12 марта 1956 года в Брайтоне в Великобритании. Ее отец работал таксистом, мать была балериной. У Лесли есть две старшие сестры. В детстве Мэнвилл профессионально занималась пением, и сопрано девочки дважды было отмечено наградой песенного конкурса в Сассексе для детей, не достигших 18-летнего возраста. О карьере актрисы она задумалась после того, как обнаружила свой талант к импровизации. Окончив итальянскую Академию искусства Конти в Лондоне, Лесли стала работать в театре.

Её дебютом в кино стала роль в фильме 1985 года «Танец с незнакомцем».

В 1987 году Лесли вышла замуж за актёра Гари Олдмана, у них есть сын Альфи. Однако в 1989 году, всего через три месяца после рождения мальчика, семья распалась. Второй раз актриса вышла замуж в 2000 году за актёра Джо Диксона, но через четыре года они развелись.

Лэсли решила сделать перерыв в своей театральной карьере, сосредоточившись на съемках в кино. Удачным для актрисы оказался творческий союз с режиссёром Майком Ли: она сыграла в семи его фильмах.

Актриса продолжает активно сниматься. Как не раз отмечала в своих интервью Лесли, она чувствует себя на пике актёрской формы, не боится старости и полна энергии.

Интересные факты о Лесли Мэнвилл
  • В 2017 году актриса была номинирована на премию «Оскар» за роль в фильме «Призрачная нить». В этом же году бывший муж актрисы Гари Олдман выиграл «Оскар» за свою роль в фильме «Тёмные времена».
  • В 2015 году награждена Орденом Британской Империи за заслуги в драматургии.
  • Компания Disney к выходу фильма «Малефисента» выпустила маленькую куклу-фею, игрушечную копию героини Лесли.
  • Со своим первым мужем Гари Олдманом Лесли познакомилась в театре. Вместе они снялись в фильме «Рождественская история» и сериале «Второй экран».
  • В 2020 году выступила с монологом для Благотворительного фонда справедливости, чтобы поддержать актеров и художников во время пандемии COVID-19.
Фильмография Лесли Мэнвилл
Миссис Харрис едет в Париж
Миссис Харрис едет в Париж
драма 2022, США
8.0
Кровные узы
Кровные узы
триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.0
Земля Дали
биография 2019, США
0.0
Обыкновенная любовь
Обыкновенная любовь
драма, мелодрама 2019, Великобритания
6.0
Призрачная нить
Призрачная нить
драма 2017, США
6.0
Трансформация
Трансформация
фантастика, триллер 2016, США / Канада
4.0
TheatreHD: Призраки
TheatreHD: Призраки
спектакль 2014, Великобритания
8.0
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