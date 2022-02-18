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Дакота Фаннинг

Dakota Fanning
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг Dakota Fanning
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Дата рождения
23 февраля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
встречались в 2009 г Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
родные сестры
Биография Дакоты Фаннинг

Дакота Фаннинг родилась 23 февраля 1994 года в городе Коньерс, штат Джорджия, США, в семье Джой и Стива Фаннинг. Мать актрисы профессионально занималась теннисом, а отец играл за бейсбольную команду Сент-Луис Кардиналс. Другие родственники Дакоты и ее младшей сестры Эль также профессионально занимались спортом, однако сестры решили утвердиться в мире кинематографа. У Дакоты Фаннинг есть ирландские и немецкие корни. Еще в детстве Дакота проявляла интерес к актерскому мастерству и стала посещать местную театральную школу. Сотрудники школы оценили игру девочки и посоветовали ее родителям нанять агента. В 1999 году вся семья Фаннинг переезжает в Лос-Анджелес, чтобы развивать карьеру Дакоты. Первой ролью 5-летней актрисы стало участие в рекламном ролике Tide.

Фильмы с Дакотой Фаннинг

Свою первую роль на телевидении Дакота сыграла в знаменитом сериале «Скорая помощь». После этого она успела засветиться во многих других культовых сериалах: «Друзья», «C.S.I.: Место преступления», и «Практика». В 2001 году Фаннинг стала появляться в большом кино, однако самые первые ее роли были малозаметны. Но затем она сыграла в картине «Я – Сэм» вместе с Шоном Пенном, и за роль дочки умственно отсталого мужчины Дакота была номинирована на премию Гильдии киноактеров, и это сделало ее самой молодой номинанткой в истории. В 2002 году Дакота снялась в минисериале Стивена Спилберга «Похищенные», а также в фильмах «24 часа» и «Стильная штучка». Юная Фаннинг была приглашена для озвучки мультфильмов «Мой сосед Тоторо», «Каролина в стране кошмаров», «Лило и Ститч 2» и мультсериал «Гриффины».

Дакоту Фаннинг также можно увидеть в картинах «Гнев», «Игра в прятки», «Девять жизней» и «Мечтатели». Гленн Клоуз и Курт Рассел, которые работали с Фаннинг над фильмами, единодушно заявили, что она одна из самых приятных партнерш по съемкам и очень талантливая актриса. В 2005 году Дакота снялась в картине Стивена Спилберга «Война миров», где главную роль сыграл Том Круз. За свою роль в экранизации романа Герберта Уэллса Фаннинг получила несколько номинаций на престижные кинопремии и также премию «Сатурн» как лучшая молодая актриса. Примечательно, что Дакота вместе с Томом Крузом записали песни «Little Deuce Coupe» и «Hushabye Mountain», которые вошли в саундтрек к фильму.

В 2006 году критики накинулись на девушку после роли в фильме «Затравленная», где Фаннинг сыграла жертву изнасилования. Актриса дала отпор всем критикам, объяснив, что ничего из этого не было по-настоящему, а ее роль в фильме – это лишь актерская игра. В том же году ее пригласили стать членом Академии кинематографических искусств и наук, и 12-летняя Фаннинг стала самым молодым ее членом.

В 2009-2010 годах Дакота появилась в фильмах «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага. Затмение» и во второй части «Сумерки. Сага Рассвет», снятых по роману Стефани Майер, которые стали бестселлерами. Фаннинг сыграла персонажа по имени Джейн – древнего вампира из клана Вольтури. И хотя роль актрисы была небольшой, зрителям она очень запомнилась. После успеха «Сумерек» Фаннинг снялась в картине «Ранэвейс» вместе с Кристен Стюарт. Драматический фильм канадского режиссера Флории Сигизмонди о музыкальной группе The Runaways был представлен на фестивале Санденс и получил сдержанные отзывы критиков.

В 2010 году Дакота заключила контракт с модельным агентством IMG Models, которое работало с Кейт Мосс, Жизель Бундхен и Наоми Кэмпбелл.

Личная жизнь Дакоты Фаннинг

Личная жизнь Дакоты никогда не была достоянием общественности. Девушка в основном сконцентрирована на своей карьере и не часто мелькает в СМИ в связи со своими романами. В 2009 она недолгое время встречалась с актером Фрэдди Хаймором, известным по фильмам «Чарли и шоколадная фабрика» и «Август Раш». В 2013 у нее завязался роман с моделью Джейми Страчаном. На данный момент сердце актрисы свободно.

Интересные факты о Дакоте Фаннинг

- Дакота научилась читать в возрасте 2х лет

- Ее родная сестра - актриса Эль Фаннинг

- Ее рост - 163 см

- У нее есть лошадь, которую зовут Голди

Фильмография Дакоты Фаннинг
The Nightingale
The Nightingale
драма, военный, исторический 2021, США
0.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Вьена и призраки
Вьена и призраки
мюзикл, мелодрама, драма 2017, США
4.0
8 подруг Оушена
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.0
Please stand by
Please stand by
комедия, драма 2017, США
6.0
Американская пастораль
Американская пастораль
драма 2016, США
6.0
Френни
Френни
драма 2016, США
5.0
Преисподняя
Преисподняя
триллер, детектив, вестерн 2016, Нидерланды / Франция
7.0
Все фильмы
Фотографии Дакоты Фаннинг Все фотографии
Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг
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25 августа 2021 10:41
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12 марта 2021 11:57
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30 мая 2019 05:23
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1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
Все статьи
Связи
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Freddie Highmore
встречались в 2009 г Эль Фаннинг
Эль Фаннинг Elle Fanning
родные сестры
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