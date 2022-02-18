Дакота Фаннинг родилась 23 февраля 1994 года в городе Коньерс, штат Джорджия, США, в семье Джой и Стива Фаннинг. Мать актрисы профессионально занималась теннисом, а отец играл за бейсбольную команду Сент-Луис Кардиналс. Другие родственники Дакоты и ее младшей сестры Эль также профессионально занимались спортом, однако сестры решили утвердиться в мире кинематографа. У Дакоты Фаннинг есть ирландские и немецкие корни. Еще в детстве Дакота проявляла интерес к актерскому мастерству и стала посещать местную театральную школу. Сотрудники школы оценили игру девочки и посоветовали ее родителям нанять агента. В 1999 году вся семья Фаннинг переезжает в Лос-Анджелес, чтобы развивать карьеру Дакоты. Первой ролью 5-летней актрисы стало участие в рекламном ролике Tide.

Фильмы с Дакотой Фаннинг

Свою первую роль на телевидении Дакота сыграла в знаменитом сериале «Скорая помощь». После этого она успела засветиться во многих других культовых сериалах: «Друзья», «C.S.I.: Место преступления», и «Практика». В 2001 году Фаннинг стала появляться в большом кино, однако самые первые ее роли были малозаметны. Но затем она сыграла в картине «Я – Сэм» вместе с Шоном Пенном, и за роль дочки умственно отсталого мужчины Дакота была номинирована на премию Гильдии киноактеров, и это сделало ее самой молодой номинанткой в истории. В 2002 году Дакота снялась в минисериале Стивена Спилберга «Похищенные», а также в фильмах «24 часа» и «Стильная штучка». Юная Фаннинг была приглашена для озвучки мультфильмов «Мой сосед Тоторо», «Каролина в стране кошмаров», «Лило и Ститч 2» и мультсериал «Гриффины».

Дакоту Фаннинг также можно увидеть в картинах «Гнев», «Игра в прятки», «Девять жизней» и «Мечтатели». Гленн Клоуз и Курт Рассел, которые работали с Фаннинг над фильмами, единодушно заявили, что она одна из самых приятных партнерш по съемкам и очень талантливая актриса. В 2005 году Дакота снялась в картине Стивена Спилберга «Война миров», где главную роль сыграл Том Круз. За свою роль в экранизации романа Герберта Уэллса Фаннинг получила несколько номинаций на престижные кинопремии и также премию «Сатурн» как лучшая молодая актриса. Примечательно, что Дакота вместе с Томом Крузом записали песни «Little Deuce Coupe» и «Hushabye Mountain», которые вошли в саундтрек к фильму.

В 2006 году критики накинулись на девушку после роли в фильме «Затравленная», где Фаннинг сыграла жертву изнасилования. Актриса дала отпор всем критикам, объяснив, что ничего из этого не было по-настоящему, а ее роль в фильме – это лишь актерская игра. В том же году ее пригласили стать членом Академии кинематографических искусств и наук, и 12-летняя Фаннинг стала самым молодым ее членом.

В 2009-2010 годах Дакота появилась в фильмах «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага. Затмение» и во второй части «Сумерки. Сага Рассвет», снятых по роману Стефани Майер, которые стали бестселлерами. Фаннинг сыграла персонажа по имени Джейн – древнего вампира из клана Вольтури. И хотя роль актрисы была небольшой, зрителям она очень запомнилась. После успеха «Сумерек» Фаннинг снялась в картине «Ранэвейс» вместе с Кристен Стюарт. Драматический фильм канадского режиссера Флории Сигизмонди о музыкальной группе The Runaways был представлен на фестивале Санденс и получил сдержанные отзывы критиков.

В 2010 году Дакота заключила контракт с модельным агентством IMG Models, которое работало с Кейт Мосс, Жизель Бундхен и Наоми Кэмпбелл.

Личная жизнь Дакоты Фаннинг

Личная жизнь Дакоты никогда не была достоянием общественности. Девушка в основном сконцентрирована на своей карьере и не часто мелькает в СМИ в связи со своими романами. В 2009 она недолгое время встречалась с актером Фрэдди Хаймором, известным по фильмам «Чарли и шоколадная фабрика» и «Август Раш». В 2013 у нее завязался роман с моделью Джейми Страчаном. На данный момент сердце актрисы свободно.