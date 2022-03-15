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Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
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Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
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Дата рождения
14 августа 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Марша Гей Харден
Родилась 14 августа, 1959 года, Ла Хойя, Калифорния, США.
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Фильмография Марша Гей Харден
Бунтарка
комедия, драма, музыка
2021, США
6.0
Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама
2015, США
4.0
Бабушка
мелодрама, драма, комедия
2015, США
6.0
Магия лунного света
комедия, драма
2014, США
6.0
Эльза и Фред
мелодрама, семейный, комедия
2014, США
6.0
Ты не ты
драма
2014, США
7.0
Однажды эта боль принесет тебе пользу
драма, комедия
2011, Италия / США
6.0
Кража в музее
комедия, криминал
2009, США
6.0
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