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Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
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Имелда Стонтон
Imelda Staunton
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Дата рождения
9 января 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
152 см
Биография Имелды Стонтон
Родилась 9 января 1956 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Имелды Стонтон
Аббатство Даунтон 2
драма
2022, США / Великобритания
9.0
Амулет
ужасы
2020, Великобритания
4.0
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
8.0
Аббатство Даунтон
драма, исторический
2019, Великобритания
7.0
TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?
спектакль
2017, Великобритания
8.0
Познакомься с новыми обстоятельствами
мелодрама, комедия
2017, Великобритания
6.0
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
TheatreHD: Варьете
спектакль
2017, Великобритания
0.0
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Netflix и студия Aardman анонсировали новую часть «Уоллеса и Громита», а также сиквел «Побега из курятника»
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21 января 2022 10:51
Вышел первый трейлер «Аббатства Даунтон 2»
Британские аристократы возвращаются на экраны в следующем году.
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16 ноября 2021 10:47
Впереди новые времена: вышел тизер «Аббатства Даунтон 2»
Первый трейлер фильма будет показан уже в ближайшие сутки перед премьерой ленты «Белфаст».
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11 ноября 2021 12:10
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