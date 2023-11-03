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Постер сериала Голубоглазый самурай
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Киноафиша Сериалы Голубоглазый самурай

Голубоглазый самурай (2023 - …)

Blue Eye Samurai 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

События разворачиваются в Японии во времена правления династии Эдо. В центре сюжета оказывается мастер меча смешанной расы, который живет тайной жизнью. Главный герой одержим желанием мести. Он долгое время вынашивал план масштабной вендетты. История начинается с того, что в Японии 1633 года Мизу заклеймили как чужака из-за его пронзительных голубых глаз.  Герой не готов на роль изгоя. Он вступает в контакт с молодой дворянкой по имени Акеми. Так начинается его путь мести, полный захватывающих приключений и испытаний.

Голубоглазый самурай - трейлер первого сезона №2
Голубоглазый самурай  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Маси Ока
Маси Ока
Бренда Сонг
Бренда Сонг
Джордж Такей
Джордж Такей
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Майя Эрскин
Майя Эрскин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Сезоны
Голубоглазый самурай - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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