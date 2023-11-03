События разворачиваются в Японии во времена правления династии Эдо. В центре сюжета оказывается мастер меча смешанной расы, который живет тайной жизнью. Главный герой одержим желанием мести. Он долгое время вынашивал план масштабной вендетты. История начинается с того, что в Японии 1633 года Мизу заклеймили как чужака из-за его пронзительных голубых глаз. Герой не готов на роль изгоя. Он вступает в контакт с молодой дворянкой по имени Акеми. Так начинается его путь мести, полный захватывающих приключений и испытаний.