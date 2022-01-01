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Киноафиша Сериалы Континенталь
Континенталь (2022 - …) The Continental
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Starz
О чем сериал

Американский криминальный мини-сериал «The Continental» – это история о молодом мужчине по имени Уинстон. Он создал сеть гостиниц, которые успешно функционируют во всем мире. Мало кто знает, что на самом деле эти отели служат прибежищем для самых опасных людей планеты. Туда регулярно приезжают известные криминальные авторитеты и киллеры. The Continental позиционирует себя как нейтральная территория для таких людей. Действие сериала разворачивается за несколько десятков лет до событий в картине «Джон Уик».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Рэй МакКиннон
Рэй МакКиннон
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат
Колин Вуделл
Колин Вуделл
Адам Шапиро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Континенталь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами
Актерский состав сериала «Континенталь» из вселенной «Джона Уика» пополнился пятью артистами
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Еще ряд актеров пополнили каст многосерийного приквела «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика»
Колин Вуделл утвержден на роль молодого Уинстона Скотта в многосерийном приквеле «Джона Уика»
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