Американский криминальный мини-сериал «The Continental» – это история о молодом мужчине по имени Уинстон. Он создал сеть гостиниц, которые успешно функционируют во всем мире. Мало кто знает, что на самом деле эти отели служат прибежищем для самых опасных людей планеты. Туда регулярно приезжают известные криминальные авторитеты и киллеры. The Continental позиционирует себя как нейтральная территория для таких людей. Действие сериала разворачивается за несколько десятков лет до событий в картине «Джон Уик».