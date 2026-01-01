Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
Киноафиша Персоны Нестор Карбонелл

Нестор Карбонелл

Nestor Carbonell

Дата рождения
1 декабря 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Нестора Карбонелла

Нестор Карбонелл родился 1 декабря 1967 года в Нью-Йорке. Его отец был преуспевающим кубинским предпринимателем, который переехал в Штаты и успешно наладил там бизнес. Своей яркой внешности, которая сделала его заметной фигурой на экране, Карбонелл обязан латиноамериканскому происхождению.

В ранние годы родители перевезли будущего актера обратно в Латинскую Америку, где Нестор и закончил школу.  Получив аттестат, наш герой вернулся в США, чтобы осуществить свою мечту — покорить Голливуд. Карбонелл стал студентом Гарвардского университета, несмотря на то, что это принято считать сложной задачей для жителей крупных американских городов.

В первые годы учебы, которые пришлись на 90-е, Нестор дебютировал в эпизодических ролях таких телевизионных проектов, как «Закон и порядок» и «Мелроуз Плейс». А мировую известность актеру принесла роль в культовом сериале «Остаться в живых», после которой наш герой уже не знал недостатка в предложениях режиссеров.

В 2001 году Нестор Карбонелл женился на австралийской актрисе кино и телевидения Шеннон Кенни, широко известной на родине своим участием в многосерийном проекте «Сыновья и дочери». Они познакомились во время работы над проектом Muscle в 1995 году. Звездная пара воспитывает двух наследников — Марко и Рафаэла. Подростки пока не решили, чем займутся в будущем. Нельзя исключать, что они продолжат семейную традицию.

Популярные фильмы

Темный рыцарь 8.8
Темный рыцарь (2008)
Ясновидец 8.3
Ясновидец (2006)
В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)

Фильмография Нестора Карбонелла

Я иду искать 2 7.7
Я иду искать 2 Ready or Not: Here I Come
ужасы, триллер, комедия 2026, США
Смотреть трейлер
Пульс 6.3
Пульс
драма 2025, США
Лакомый кусок 6.9
Лакомый кусок RIP
криминал, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Изображение тебя 4.6
Изображение тебя The Image of You
триллер 2024, США
Не_жилец 6.4
Не_жилец Clawfoot
триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Бандит 6.2
Бандит Bandit
боевик, триллер 2022, Канада
Смотреть трейлер
Утреннее шоу 8.1
Утреннее шоу
драма 2019, США
Взлет 6.6
Взлет
драма, музыка 2018, США
Показать еще

Интересные факты о Несторе Карбонелле

  • Нестор попробовал себя в качестве режиссера, сняв эпизоды сериалов «Хороший доктор» и «Взлет».
  • Близкими друзьями актера являются его коллеги из проекта «Мотель Бейтсов»: Вера Фармига, Фредди Хаймор и Макс Тьериот.
  • Многие поклонники долгое время считали, что Нестор использует подводку для глаз. Однажды Нестор вытер глаза средством для снятия макияжа и продемонстрировал на камеру, что ватные диски остались чистыми. По словам актера, в детстве эта особенность его внешности была поводом для издевок со стороны сверстников.
  • У Нестора есть испанские и кубинские корни.
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше