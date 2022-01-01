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Нестор Карбонелл

Nestor Carbonell
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл Nestor Carbonell
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Дата рождения
1 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
177 см
Биография Нестора Карбонелла

Нестор Карбонелл родился 1 декабря 1967 года в Нью-Йорке. Его отец был преуспевающим кубинским предпринимателем, который переехал в Штаты и успешно наладил там бизнес. Своей яркой внешности, которая сделала его заметной фигурой на экране, Карбонелл обязан латиноамериканскому происхождению.

В ранние годы родители перевезли будущего актера обратно в Латинскую Америку, где Нестор и закончил школу.  Получив аттестат, наш герой вернулся в США, чтобы осуществить свою мечту — покорить Голливуд. Карбонелл стал студентом Гарвардского университета, несмотря на то, что это принято считать сложной задачей для жителей крупных американских городов.

В первые годы учебы, которые пришлись на 90-е, Нестор дебютировал в эпизодических ролях таких телевизионных проектов, как «Закон и порядок» и «Мелроуз Плейс». А мировую известность актеру принесла роль в культовом сериале «Остаться в живых», после которой наш герой уже не знал недостатка в предложениях режиссеров.

В 2001 году Нестор Карбонелл женился на австралийской актрисе кино и телевидения Шеннон Кенни, широко известной на родине своим участием в многосерийном проекте «Сыновья и дочери». Они познакомились во время работы над проектом Muscle в 1995 году. Звездная пара воспитывает двух наследников — Марко и Рафаэла. Подростки пока не решили, чем займутся в будущем. Нельзя исключать, что они продолжат семейную традицию.

Интересные факты о Несторе Карбонелле
  • Нестор попробовал себя в качестве режиссера, сняв эпизоды сериалов «Хороший доктор» и «Взлет».
  • Близкими друзьями актера являются его коллеги из проекта «Мотель Бейтсов»: Вера Фармига, Фредди Хаймор и Макс Тьериот.
  • Многие поклонники долгое время считали, что Нестор использует подводку для глаз. Однажды Нестор вытер глаза средством для снятия макияжа и продемонстрировал на камеру, что ватные диски остались чистыми. По словам актера, в детстве эта особенность его внешности была поводом для издевок со стороны сверстников.
  • У Нестора есть испанские и кубинские корни.
Фильмография Нестора Карбонелла
Абсолютная власть
Абсолютная власть
драма, триллер, криминал 2016, США
7.0
Кристиада
Кристиада
2011, Мексика
7.0
Темный рыцарь
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.0
Козырные тузы
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.0
Потерянный город
Потерянный город
драма 2006,
6.0
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