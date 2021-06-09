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Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Постер к сериалу Локи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
13 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Локи
Локи (2021 - …) Loki
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Локи» — новое американское шоу, являющееся частью большой супергеройской вселенной Marvel. Действие сериала разворачивается через несколько месяцев после событий «Финала». Главный герой — приемный брат Тора, бог обмана и хитрости, который буквально чудом выжил после похищения Тессеракта и создал совершенно новую временную линию. В этой реальности Локи гораздо больше напоминает свою старую версию, ведь он не прошел через события сиквела и триквела «Тора». После приобретения камня бесконечности герой попадает в секретную организацию, которая занимается управлением временными измерениями, и начинает менять историю человечества с помощью своих необычных способностей и ценнейшего артефакта.

Локи - второй тизер первого сезона
Локи
второй тизер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон Loki
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро
Майкл Эдвард Роуз
Майкл Эдвард Роуз
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Локи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Локи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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Слушать саундтрек сериала Локи
Кадры из сериала
Интересные факты

Действие телесериала разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал», внутри альтернативного временного измерения, созданного Локи при помощи Тессеракта.

Том Хиддлстон вернулся к своей роли в восьмой раз. В сериале Локи впервые оказывается центральным персонажем. В рамках путешествия сквозь пространство и время он сменяет десятки образов. Дизайном костюмов, ставших визитной карточкой сериала, занималась Кристин Вада («Компромат», «Видоизмененный углерод»).

Все картины вселенной Marvel имеют сюжетную связь друг с другом: в титрах нередко прослеживается намек на то, что произойдет в дальнейшем. В данном проекте будет использована эта же стратегия. По словам руководителя студии Marvel, сериал «Локи» имеет отсылку к картинам четвертой фазы вселенной. В частности, речь идет о фильме «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

В сериале присутствует отсылка к комиксу Vote Loki 2016 года. Согласно его сюжету, Локи проводит предвыборную кампанию в президенты США, главной идеей которой стала его готовность врать американцам, не скрывая от них этого факта, в отличие от других политиков.

Шоураннер и сценарист пилотного эпизода «Локи» Майкл Валдрон также работал над сиквелом «Доктора Стрэнджа». Как утверждает глава студии Marvel Кевина Файги, сериал станет подводкой к фильму с Бенедиктом Камбербэтчем, а тот, в свою очередь, свяжет события «ВандаВижн» и триквела «Человека-паука».

Агент Мобиус, сыгранный комиком Оуэном Уилсоном, появляется в киновселенной Marvel впервые. По словам режиссера Кейт Херрон, характер персонажа списан с Джека Кейтса из комедийного боевика «48 часов» (1982).

В одном из интервью Кейт Херрон заявила, что источниками вдохновения для нее послужили такие научно-фантастические хиты прошлого, как «Бегущий по лезвию» (1982), «Автостопом по Галактике» (2005), «Бразилия» (1985) и «Метрополис» (1927).

Создатели были настолько уверены в успехе проекта, что вели переговоры относительно продления сериала на второй сезон еще до выхода первого.

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