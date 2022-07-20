Содержание:

Джейми Ли Кертис — Фильмы

- Джейми Ли Кертис — «Хэллоуин»

- Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь»

Джейми Ли Кертис — Личная жизнь

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис родилась 22 ноября 1958 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Ее родители — известные актеры Тони Кертис и Джанет Ли. У Джейми есть старшая сестра Келли, которая также работает актрисой. Бабушка и дедушка по отцовской линии были венгерскими евреями, а по маминой — датчанами. Кроме того, у Джейми Ли Кертис есть единокровные братья и сестры: Аллегра, Бенджами, Александра и Николас (скончался в 1994 году).

В 1962 году родители Джейми развелись, после чего она практически перестала общаться с отцом. Окончив школу и колледж в Беверли-Хиллз, в 1976 году будущая актриса поступила в Тихоокеанский университет, расположенный в Стоктоне. Она училась на социального работника, однако спустя один семестр решила уйти и стать актрисой.

Джейми Ли Кертис — Фильмы

В 1977 году Джейми Ли Кертис дебютировала в эпизоде сериала «Коломбо». Через год после этого в прокат вышел фильм «Хэллоуин», после чего актриса стала появляться в хоррорах. Среди них были такие, как «Школьный бал», «Поезд страха», «Дорожные игры».

За свою долгую карьеру в кино и на телевидении Джейми Ли Кертис снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов в самых разных образах. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Поменяться местами», «Рыбка по имени Ванда», «Правдивая ложь», «Дар Николаса», «Чумовая пятница», а также сериалы «Королевы крика» и «Новенькая».

Джейми Ли Кертис — «Хэллоуин»

Большинству зрителей Джейми Ли Кертис известна благодаря роли в фильме ужасов «Хэллоуин» Джона Карпентера, который вышел на экраны в 1977 году. В нем она исполнила роль Лори Строуд, которая является сестрой Майкла Майерса. Картину ждал огромный успех, и она стала одной из самых успешных на тот момент, впоследствии получив статус культовой. Сама Джейми Ли Кертис была названа «королевой крика» и получила всемирную славу.

В 2018 году на экраны выходит сиквел «Хэллоуина», в котором Джейми Ли Кертис вновь вернулась к своей роли. В картине также снялись Джуди Грир, Ник Касл, Джеймс Джуд Кортни и другие. В центре сюжета вновь оказался маньяк Майк Майерс, который вернулся за новыми жертвами. Лента не имела такого же успеха, как первая часть.

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь»

Ещё одной известной картиной с участием актрисы является «Правдивая ложь», где сыграли Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер. В центре сюжета фильма — Гарри Таскер. С виду он примерный семьянин, который ежедневно пропадает на работе в офисе, однако на самом деле Гарри является спецагентом тайной организации и работает на Правительство. Джейми Ли Кертис сыграла в фильме жену главного героя Хэлен, которая внезапно узнает, что много лет прожила с человеком, скрывавшим эту большую тайну.

Джейми Ли Кертис — Личная жизнь

В 1984 году Джейми Ли Кертис вышла замуж за английского лорда Кристофера Геста, который также унаследовал титул Барона Хейден-Гест в 1996 году. Супруги воспитывают двух приемных детей: Энни и Томаса.