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Джейми Ли Кертис

Jamie Lee Curtis
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis
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Дата рождения
22 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
крестная мать Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
близкие подруги
Биография Джейми Ли Кертис

Содержание:

Джейми Ли Кертис — Фильмы
 - Джейми Ли Кертис — «Хэллоуин»
 - Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь»
Джейми Ли Кертис — Личная жизнь

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис родилась 22 ноября 1958 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Ее родители — известные актеры Тони Кертис и Джанет Ли. У Джейми есть старшая сестра Келли, которая также работает актрисой. Бабушка и дедушка по отцовской линии были венгерскими евреями, а по маминой — датчанами. Кроме того, у Джейми Ли Кертис есть единокровные братья и сестры: Аллегра, Бенджами, Александра и Николас (скончался в 1994 году).

В 1962 году родители Джейми развелись, после чего она практически перестала общаться с отцом. Окончив школу и колледж в Беверли-Хиллз, в 1976 году будущая актриса поступила в Тихоокеанский университет, расположенный в Стоктоне. Она училась на социального работника, однако спустя один семестр решила уйти и стать актрисой.

Джейми Ли Кертис — Фильмы

В 1977 году Джейми Ли Кертис дебютировала в эпизоде сериала «Коломбо». Через год после этого в прокат вышел фильм «Хэллоуин», после чего актриса стала появляться в хоррорах. Среди них были такие, как «Школьный бал», «Поезд страха», «Дорожные игры».

За свою долгую карьеру в кино и на телевидении Джейми Ли Кертис снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов в самых разных образах. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Поменяться местами», «Рыбка по имени Ванда», «Правдивая ложь», «Дар Николаса», «Чумовая пятница», а также сериалы «Королевы крика» и «Новенькая».

Джейми Ли Кертис — «Хэллоуин»

Большинству зрителей Джейми Ли Кертис известна благодаря роли в фильме ужасов «Хэллоуин» Джона Карпентера, который вышел на экраны в 1977 году. В нем она исполнила роль Лори Строуд, которая является сестрой Майкла Майерса. Картину ждал огромный успех, и она стала одной из самых успешных на тот момент, впоследствии получив статус культовой. Сама Джейми Ли Кертис была названа «королевой крика» и получила всемирную славу.

В 2018 году на экраны выходит сиквел «Хэллоуина», в котором Джейми Ли Кертис вновь вернулась к своей роли. В картине также снялись Джуди Грир, Ник Касл, Джеймс Джуд Кортни и другие. В центре сюжета вновь оказался маньяк Майк Майерс, который вернулся за новыми жертвами. Лента не имела такого же успеха, как первая часть.

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь»

Ещё одной известной картиной с участием актрисы является «Правдивая ложь», где сыграли Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер. В центре сюжета фильма — Гарри Таскер. С виду он примерный семьянин, который ежедневно пропадает на работе в офисе, однако на самом деле Гарри является спецагентом тайной организации и работает на Правительство. Джейми Ли Кертис сыграла в фильме жену главного героя Хэлен, которая внезапно узнает, что много лет прожила с человеком, скрывавшим эту большую тайну.

Джейми Ли Кертис — Личная жизнь

В 1984 году Джейми Ли Кертис вышла замуж за английского лорда Кристофера Геста, который также унаследовал титул Барона Хейден-Гест в 1996 году. Супруги воспитывают двух приемных детей: Энни и Томаса.

Интересные факты о Джейми Ли Кертис

- День рождения Джейми Ли Кертис часто выпадал на День благодарения, поэтому, когда она была маленькой, мама устраивала праздник на месяц раньше — в канун Хэллоуина.

- Джейми Ли Кертис известна как «королева крика» благодаря своим ролям в фильмах ужасов про маньяков. В 2015-2016 годах она сыграла одну из героинь в сериале «Королевы крика», который является пародией на подобные хорроры.

- Помимо актерской карьеры, Джейми Ли Кертис также является писательницей и издает детские книги.

- Джейми Ли Кертис также можно назвать изобретательницей. В 1987 году она подала заявку на патент модифицированного влагостойкого подгузника.

- Джейми Ли Кертис является демократом и во время выборов 2016 года активно поддерживала Хилари Клинтон.

- Джейми Ли Кертис — большая фанатка игрового мира «Варкрафт». Однажды она сшила костюм одного из героев своему сыну, вместе с которым участвовала в конкурсе косплеев Blizzcon.

- Актриса никогда не смотрела фильмы серии «Чужой», так как призналась, что боится их.

Фильмография Джейми Ли Кертис
Хэллоуин заканчивается
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
0.0
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.0
Бордерлендс
Бордерлендс
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Достать ножи
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы 2018, США
6.0
Жизнь робота
Жизнь робота
спорт 2015, США
7.0
Снова ты
Снова ты
комедия 2010, США
7.0
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14 сентября 2018 15:26
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крестная мать Сигурни Уивер
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